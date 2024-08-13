Мыть или чистить: ученые назвали способ, который избавится от пестицидов в овощах и фруктах
Мытье фруктов и овощей не обеспечит эффективной очистки от вредных пестицидов. Ученые выяснили, что следует снимать кожуру, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал Американского химического общества Nano Letters.
Почему мойка не поможет избежать опасности
Исследователи из Аньхойского сельскохозяйственного университета в Китае советуют потребителям снимать кожуру с огурцов и яблок. Все потому, что простого мытья недостаточно, чтобы избавиться от потенциально опасных пестицидов.
Ученые применили сложные технологии обнаружения химикатов, включая лазерные лучи и инновационную пленку SERS, чтобы исследовать вещества, присутствующие на кожуре различных пищевых продуктов.
Исследование охватило не только огурцы и яблоки, но и перец чили.
Профессор университета Дундон Е рассказал, что это исследование проведено в рамках большой сферы безопасности пищевых продуктов. Его цель - предоставить потребителям рекомендации, которые уберегут здоровье.
Как оказалось, очищение может эффективно удалить почти все остатки пестицидов, в отличие от простого мытья водой.
Детали исследования
В ходе исследования ученые наносили на образцы продуктов фунгициды, тиры и карбендазимы.
В результате оказалось, что пестициды не только остаются на кожуре после мытья водой, но и проникают через наружный слой мякоти. Но очищение кожуры может быть достаточным, чтобы избежать употребления химикатов.
После мытья на поверхности 20% фруктов и овощей остаются пестициды, составляющие "значительный риск" для здоровья. Почти полностью избавиться от химических веществ можно только благодаря очищению от кожуры.
Министерство сельского хозяйства США и Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов утверждают, что остатки пестицидов, не превышающие допустимые нормы, обычно не вызывают рисков для здоровья.
В отчете Аньхойского сельскохозяйственного университета подытожили, что очистка от кожуры магазинных овощей и фруктов может эффективно помочь избежать опасности.
Ранее мы сообщали, что нужно есть, чтобы сердечно-сосудистая система была здоровой.
Также читайте о 15 сезонных овощах, которые обязательно нужно есть в августе.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.