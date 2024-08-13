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Мыть или чистить: ученые назвали способ, который избавится от пестицидов в овощах и фруктах

Вторник 13 августа 2024 17:23
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Мыть или чистить: ученые назвали способ, который избавится от пестицидов в овощах и фруктах Как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мытье фруктов и овощей не обеспечит эффективной очистки от вредных пестицидов. Ученые выяснили, что следует снимать кожуру, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на журнал Американского химического общества Nano Letters.

Почему мойка не поможет избежать опасности

Исследователи из Аньхойского сельскохозяйственного университета в Китае советуют потребителям снимать кожуру с огурцов и яблок. Все потому, что простого мытья недостаточно, чтобы избавиться от потенциально опасных пестицидов.

Ученые применили сложные технологии обнаружения химикатов, включая лазерные лучи и инновационную пленку SERS, чтобы исследовать вещества, присутствующие на кожуре различных пищевых продуктов.

Исследование охватило не только огурцы и яблоки, но и перец чили.

Профессор университета Дундон Е рассказал, что это исследование проведено в рамках большой сферы безопасности пищевых продуктов. Его цель - предоставить потребителям рекомендации, которые уберегут здоровье.

Как оказалось, очищение может эффективно удалить почти все остатки пестицидов, в отличие от простого мытья водой.

Детали исследования

В ходе исследования ученые наносили на образцы продуктов фунгициды, тиры и карбендазимы.

В результате оказалось, что пестициды не только остаются на кожуре после мытья водой, но и проникают через наружный слой мякоти. Но очищение кожуры может быть достаточным, чтобы избежать употребления химикатов.

После мытья на поверхности 20% фруктов и овощей остаются пестициды, составляющие "значительный риск" для здоровья. Почти полностью избавиться от химических веществ можно только благодаря очищению от кожуры.

Министерство сельского хозяйства США и Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов утверждают, что остатки пестицидов, не превышающие допустимые нормы, обычно не вызывают рисков для здоровья.

В отчете Аньхойского сельскохозяйственного университета подытожили, что очистка от кожуры магазинных овощей и фруктов может эффективно помочь избежать опасности.

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