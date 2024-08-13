15 сезонных овощей и фруктов, которые обязательно нужно есть в августе

В августе созревает больше фруктов и овощей, которые обязательно нужно добавить в свой ежедневный рацион, чтобы насытить организм витаминами и полезными веществами. Некоторые фрукты и овощи особенно нужно есть, чтобы насытить организм витаминами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Веры Курин.

Полезные продукты августа

Томаты

По словам эксперта, август смело можно назвать месяцем помидоров. Они максимально спелые, сочные и дешевые.

Они являются хорошим источником витамина С, калия, витамина К и фолатов.

Перец

Речь о болгарском, мини-переце и остром. Именно в августе такие овощи достигают лучшего вкуса и максимальной пользы.

Болгарский перец чрезвычайно богат витамином С. Среди других витаминов и минералов в болгарском перце - витамины К, Е, А, фолаты и калий.

Кабачки, цуккини и баклажаны

Нутрициолог отметила, что из таких продуктов можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

Кабачки богаты водой и клетчаткой - два соединения, которые способствуют здоровому пищеварению, снижая риск запоров и симптомов кишечных расстройств.

Огурцы

Такие овощи продолжают нас радовать еще и в августе.

Это низкокалорийный овощ, содержащий много воды, важные витамины и минералы. Если есть огурцы вместе с кожурой, вы получите максимальное количество питательных веществ.

Кукуруза

Августовская кукуруза имеет самый сладкий вкус через несколько часов после того, как ее собрали, поскольку после сбора сахар кукурузы начинает превращаться в крахмал.

Картофель

Они уже не молоды, но не менее вкусны.

Содержит стойкий крахмал, который может помочь снизить резистентность к инсулину. Это улучшает контроль уровня сахара в крови.

Морковь

Корнеплод приобретает спелость и яркий вкус именно в августе.

Содержит углеводы, состоящие из крахмала, клетчатки и обычных сахаров. В ней очень мало жиров и белков. Это отличный источник витамина А в форме бета-каротина и витаминов группы В.

Базилик

Август сезон максимального впечатляю базилик. В этом месяце можно активно готовить капрезе со свежими томатами, базиликовое песто и вкусные салаты с этой зеленью.

Дыня и арбуз

Это хиты августа. Поэтому сложно представить конец лета без них.

В арбузе много пектинов, необходимых для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта.

Комплекс витаминов, содержащихся в дыне, улучшает структуру кожи, волос и ногтей, а также оказывает мощное антиоксидантное действие, препятствуя появлению морщин.

Арбуз улучшает настроение, потому что в его мякоти содержатся вещества, помогающие выработке серотонина - "гормона счастья".

Ежевика

Сезон черники подходит к концу, поэтому на ее место приходит ежевика. Это не менее полезная и вкусная ягода.

Ежевика богата витамином C - всего один стакан ягод содержит половину суточной нормы. Этот витамин участвует в образовании коллагена и требуется для здоровья сосудов. Ежевика также - один из рекордсменов по содержанию растительных волокон, дефицит которых повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Виноград

Вера Курин добавила, что еще не совсем его сезон, но некоторыми сортами можно полакомиться уже сейчас.

Виноград богат витаминами, аминокислотами, микроэлементами, клетчаткой, пектинами, ферментами, эфирными маслами. Пользу, которую виноград может принести организму, трудно переоценить.

Сливы

Абрикосы уже заканчивают, а вот сливой и алычой можно продолжать лакомиться.

А еще не стоит забывать о сочных персиках и нектаринах, которыми в августе можно наесться вволю.