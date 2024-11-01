Лунный календарь стрижек на ноябрь. Когда нельзя идти к парикмахеру

Когда можно стричься в ноябре - удачные дни

Запишитесь на стрижку 5 ноября, если хотите привлечь в свою жизнь удачу и позитив. Кроме этого, на этот день можно смело планировать окрашивание, результат будет очень удачным.

Также можно стричься 6, 7 8 и 9 ноября. Эти дни считаются благоприятными, волосы будут здоровыми, а результат работы парикмахера не разочарует.

Если вы хотите обрести уверенность - запишитесь на стрижку 11 ноября. Если же в ваших мечтах успех на работе и увеличение доходов - планируйте смену образа на 14 число.

Одним из самых удачных дней для стрижки является 15 ноября. В эту дату любые эксперименты могут увенчаться успехом, а волосы станут здоровыми, если срезать посеченные концы.

Кроме этого, в ноябре можно стричься в период с 20 по 23 числа. А если вы хотите сходить в салон 26 ноября, планируйте лишь незначительные перемены, кардинальные стоит перенести на другой день. К примеру, стрижка 27 числа принесет позитив и поможет наладить отношения, а 30 - улучшит состояние волос и хорошо скажется на карьере.

Лучшие дни для стрижки в ноябре (иллюстрация: freepik.com)

Лунный календарь на ноябрь - неудачные дни для стрижки

Не стоит стричь и красить волосы в период с 1 по 4 ноября. Результат может вас неприятно удивить, а шевелюра будет очень долго отрастать.

Также в список неудачных дней для стрижки попали такие даты: 9, 10, 12 и 13 ноября. Не стоит менять прическу, если не хотите сложностей и неприятных новостей.

16 ноября окрашивание может быть неудачным. А 17 числа любые процедуры и все, что связано с волосами, обречено на провал.

Кроме этого, не стоит стричься 18 и 19 ноября, вы рискуете "срезать" свой успех. Однако можно проводить процедуры, которые помогают оздоровить волосы или восстановить их после окрашивания.

Худшие дни для стрижки в ноябре - 24, 25 и 28 числа. Согласно лунному календарю в эти даты можно "нарваться" на проблемы в личной жизни.