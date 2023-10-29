Лунный календарь на ноябрь 2023: самые неудачные дни для важных дел

Фазы Луны в ноябре 2023

Убывающая Луна: с 1 по 12 ноября, с 28 по 30 ноября

Растущая Луна: с 14 по 26 ноября.

Новолуние: 13 ноября в 11:27.

Полнолуние: 27 ноября в 11:17

Самые удачные дни в ноябре 2023

Благоприятные дни для начинаний: 12, 13, 22 ноября

Энергетически сильные дни: 2, 6, 12, 22, 28 ноября

Для похода к стоматологу: 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 ноября

Для поездок и путешествий: 12, 13, 14, 22, 28 ноября

Для посадки растений: 2, 13, 24 ноября

Для дорогих и габаритных покупок: 7, 13, 18, 21, 23, 25, 26 ноября

Самые лучшие дни для принятия решений: с 14 по 19 ноября, с 21 по 26 ноября

Календарь красоты на ноябрь 2023

Удачные дни для стрижек и окрашивания волос: 1, 4, 5, 7, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25 ноября

Для ухода за телом и волосами: 3, 10, 16, 21, 26, 28 ноября

Для всех процедур, связанных с похудением: с 14 по 26 ноября

Лучшие дни для массажа: 11, 18, 22, 29 ноября

Неблагоприятные дни в ноябре 2023

Не стоит начинать ничего нового: 3, 5, 9, 12, 15, 19, 26, 29 ноября

Особую осторожность стоит соблюдать в дни Новолуния и Полнолуния - 13 и 27 ноября. Старайтесь в эти дни не совершать важных дел, не принимать поспешных и плохо проверенных решений.

Также не рекомендуется 12, 13, 14 и 26, 27, 28 ноября конфликтовать, накапливать злость и обиды, обижать других людей, использовать резкие слова в общении.