Таро-гороскоп на 1 июля: Тельцы потеряют что-то важное, а Стрельцы заплачут от радости

Таро-гороскоп на 1 июля сулит Весам непростой день, а Стрельцам и Рыбам повезет. В целом, день будет интересным.

Что Таро-гороскоп сулит всем знакам Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Повешенный". Не сомневайтесь в своих силах и позвольте этому дню подарить вам радость. Возможно, вы встретите интересного человека.

Телец

Вам выпала карта "Пятерка Кубков". В понедельник вы можете потерять что-то очень важное. И это не обязательно будет какой-то вещью. Примите удар и не игнорируйте свои чувства, дайте себе погрустить.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Колесо Фортуны". Помните о том, что все плохое рано или поздно заканчивается. Не давайте себе зацикливаться на негативе.

Рак

Ваша карта на 1 июля - "Тройка Жезлов". Вы легко воплотите в жизнь все свои планы. Начинайте думать об отпуске и не забывайте себя баловать.

Лев

Вам выпала карта "Двойка Жезлов". Пришло время упорядочить свои мысли. Вы часто витаете в облаках, не замечая чего-то очень важного.

Дева

Вам выпала карта "Тройка Мечей". В этот день вы можете разочароваться в ком-то из своего близкого окружения. Не стоит завышать ожидания, так вы убережете себя от неприятных ситуаций.

Весы

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Мечей". В понедельник вам придется остановиться и задуматься. Возможно, вы отдаете слишком много сил совсем не тем задачам или людям.

Скорпион

Ваша карта на 1 июля - "Шестерка Кубков". В этот день вы можете погрузиться в воспоминания. Не стоит переживать из-за того, что вы уже не измените.

Стрелец

Вам выпала карта "Луна". Человек, который для вас очень важен, озвучит новости, которые вас ошарашат. Однако бояться не стоит, они будут хорошими.

Козерог

Вам выпала карта "Туз Мечей". Прислушивайтесь к своему "шестому чувству". Оно поможет вам распутать все секреты и добиться правды. Финал этой истории будет счастливым, вам не стоит переживать.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Мир". В этот день вы можете подумать, что уже ничего не добьетесь. Однако это не так. Примите неудачу и запомните ее как ценный урок, а не как провал.

Рыбы

Вам выпала карта "Паж Пентаклей". А это значит, что вам стоит провести этот день в компании людей, которым вы доверяете. Дружеские беседы поднимут ваше настроение.