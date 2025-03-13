Лунное затмение: дата и что категорически нельзя делать в этот день

Лунное затмение - это уникальное астрономическое явление, которое издавна вызывает интерес и мистический трепет. Его считают периодом перемен, внутреннего переосмысления и повышенного эмоционального напряжения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие изменения лунное затмение может принести в жизнь человека и чего следует избегать в это время.
Лунное затмение произойдет14 марта 2025 года и начнется в 5:57 по киевскому времени. Самая интересная его фаза продлится с 08:26 до 09:31, когда Луна будет полностью затменена.
Теоретически явление можно будет увидеть во многих странах мира, но лучшие условия для наблюдения будут в Северной и Южной Америке. В Европе, в частности в Украине, наблюдать затмение будет сложно, поскольку оно будет происходить на рассвете.
В Восточной Азии этот процесс будет совпадать с восходом Луны, что тоже затрудняет видимость. Тем не менее, современные технологии позволяют следить за затмением онлайн через трансляции из обсерваторий.
Затмение часто сопровождается изменениями в настроении, повышенной эмоциональностью и внутренним дисбалансом. Люди могут чувствовать усталость, тревогу или импульсивность, поэтому стоит сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу.
В этот период обостряются интуитивные ощущения, старые проблемы могут требовать решения, а скрытые эмоции - выхода наружу. Важно избегать конфликтов и не принимать поспешных решений, ведь влияние затмения может искажать восприятие реальности.
Эксперты советуют направлять энергию на полезные дела, практиковать осознанность и заниматься самоанализом.
Лунное затмение - это возможность пересмотреть свою жизнь, избавиться от ненужного и подготовиться к новым этапам. Главное - сохранять спокойствие, избегать импульсивности и использовать это время для личностного развития.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Astrology.com и Space.com.