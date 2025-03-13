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Лунное затмение: дата и что категорически нельзя делать в этот день

Четверг 13 марта 2025 10:30
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Лунное затмение: дата и что категорически нельзя делать в этот день Что нельзя делать во время лунного затмения (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Лунное затмение - это уникальное астрономическое явление, которое издавна вызывает интерес и мистический трепет. Его считают периодом перемен, внутреннего переосмысления и повышенного эмоционального напряжения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие изменения лунное затмение может принести в жизнь человека и чего следует избегать в это время.

Когда и где можно увидеть затмение?

Лунное затмение произойдет14 марта 2025 года и начнется в 5:57 по киевскому времени. Самая интересная его фаза продлится с 08:26 до 09:31, когда Луна будет полностью затменена.

Теоретически явление можно будет увидеть во многих странах мира, но лучшие условия для наблюдения будут в Северной и Южной Америке. В Европе, в частности в Украине, наблюдать затмение будет сложно, поскольку оно будет происходить на рассвете.

В Восточной Азии этот процесс будет совпадать с восходом Луны, что тоже затрудняет видимость. Тем не менее, современные технологии позволяют следить за затмением онлайн через трансляции из обсерваторий.

Как лунное затмение влияет на человека

Затмение часто сопровождается изменениями в настроении, повышенной эмоциональностью и внутренним дисбалансом. Люди могут чувствовать усталость, тревогу или импульсивность, поэтому стоит сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу.

В этот период обостряются интуитивные ощущения, старые проблемы могут требовать решения, а скрытые эмоции - выхода наружу. Важно избегать конфликтов и не принимать поспешных решений, ведь влияние затмения может искажать восприятие реальности.

Эксперты советуют направлять энергию на полезные дела, практиковать осознанность и заниматься самоанализом.
Лунное затмение: дата и что категорически нельзя делать в этот деньЛунное затмение - важное мистическое время, влияющее на судьбу человека (фото: Pixabay.com)

Чего не следует делать во время лунного затмения

  • Начинать новые проекты и принимать важные решения - энергетическая нестабильность затмения может привести к ошибочным выводам и неудачным начинаниям.
  • Проводить серьезные финансовые операции - вложение денег, оформление кредитов или крупные покупки могут обернуться финансовыми трудностями в будущем.
  • Вступать в конфликты и ссоры - эмоции в это время обострены, поэтому любые споры могут привести к серьезным последствиям.
  • Перегружать себя физически или эмоционально - истощение организма в этот период может повлиять на здоровье и общее самочувствие.
  • Находиться в больших толпах или на массовых мероприятиях - общая напряженность может вызвать дискомфорт, тревогу или даже агрессивные ситуации.
  • Заниматься ритуалами, магическими практиками или гаданием - нестабильная энергетика затмения может сделать любые действия непредсказуемыми по последствиям.
  • Игнорировать собственное эмоциональное состояние - этот период следует использовать для отдыха, саморефлексии и работы над внутренней гармонией.

Лунное затмение - это возможность пересмотреть свою жизнь, избавиться от ненужного и подготовиться к новым этапам. Главное - сохранять спокойствие, избегать импульсивности и использовать это время для личностного развития.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Astrology.com и Space.com.

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