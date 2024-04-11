Лунное дыхание: способ, который заставит вас уснуть за считанные минуты

Стресс, переживания, внутреннее беспокойство - стали сейчас постоянными спутниками украинцев. И именно они становятся причинами, которые мешают нормально спать по ночам. Но справиться с проблемой можно с помощью очень простого, но рабочего хитрого способа.

Какая хитрость поможет вам уснуть за считанные минуты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Что поможет вам уснуть

Не стоит считать овец, листать ленты социальных сетей или пытаться усыпить себя с помощью книги. Если вы не можете уснуть, то есть простой способ с этим справиться.

Когда вы сильно нервничаете и смотрите на будильник, вы начинаете с ужасом понимать, что через несколько часов у вас подъем и остатки сонливости выветриваются из вашей головы.

Стоит положить конец вашим страданиям и использовать хитрую технику "Чандра Бхедан", которую еще называют "Лунное дыхание". Это очень специфическая японская техника дыхания, которая часто используется в йоге.

Как выполнять "Лунное дыхание"

1. Слегка надавив указательным и средним пальцами правой руки, закройте правую ноздрю. Глаза при этом должны быть закрыты.

Теперь глубоко и очень медленно вдохните, и выдохните через левую ноздрю. И повторяйте это до тех пор, пока ваше тело полностью не расслабится.

Почему эта хитрость помогает уснуть?

За этой техникой дыхания стоит немного науки. Наша левая ноздря тесно связана с нашей нервной системой. По мнению йогов, глубокое дыхание оказывает успокаивающее воздействие на тело и разум. Такое расслабление тела в конечном итоге приводит к наступлению сна.

Этот метод может дать энергию

Кстати, техника такого дыхания может наполнить вас энергией в течение дня. То есть, вам нужно сделать все наоборот. Если вы чувствуете усталость и слабость, то закройте левую ноздрю и глубоко вдохните, выдыхая через правую ноздрю.

Эта техника называется "Солнечное дыхание", и она даст вам дополнительный заряд энергии.

Не отчаивайтесь, если техника не сработала прям с первого раза - как и все в йоге, техника дыхания требует некоторой практики и времени.