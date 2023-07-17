Содержат много пестицидов. Нутрициолог дала список самых "грязных" овощей и фруктов

Каждый год американские ученые исследуют продукты на уровень загрязнения пестицидами. Результатом этой работы является публикация двух списков - "самых грязных" овощей и фруктов, и "чистых" продуктов.

Об этом пишет нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram .

Что нужно знать о пестицидах в продуктах

Чувствительное пищеварение, псевдоаллергия и непереносимость продуктов являются следствием слишком большой нагрузки на наш организм пестицидов и других элементов, которые используют при выращивании овощей и фруктов, утверждает эксперт.

Поэтому Голобородько советует придерживаться следующих советов при выборе продуктов. А именно:

изучите список самых "грязных" продуктов и старайтесь покупать их нечасто, если это не сезон и производитель вам не внушает доверия

чаще выбирайте локальные сезонные и органические продукты

мытье продуктов обычной водой удаляет 40-42% пестицидов, которые могут быть в кожуре овощей или фруктов

небольшое количество пестицидов не так страшно, по сравнению с той пользой, которая есть в фруктах и овощах

количество пестицидов во всех странах достаточно жестко регулируется и редко превышает нормы

"Данное исследование проводится в Штатах, но, как показывает практика, этим списком можно воспользоваться и в Европе", - отмечает нутрициолог.

Список самых "грязных" и "чистых" продуктов

Данные исследования Environmental working group показывают уровень загрязнения продуктов за предыдущий сезон - 2022 год.

Самые "грязные" продукты: клубника, шпинат, листовая зелень, нектарины, яблоки, виноград, сладкий перец, черешни, груши, персики, сельдерей, томаты.

В этих продуктах много пестицидов (фото: t.me/anagoloborodko)

"Самые чистые" продукты по версии исследования: авокадо, кукуруза, ананас, лук, папайя, зеленый горошек (замороженный), спаржа, брокколи, капуста, киви, манго, грибы, дыня и мускатная дыня.

Эти продукты считаются чистыми (фото: t.me/anagoloborodko)