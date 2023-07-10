Нутрициолог объяснила, какое мороженое лучше всего покупать детям, а какого - надо избегать

Мороженое не самое полезная сладость для детей, но полностью отказаться от такой вкусняшки вряд ли удастся. Родителям нужно помнить несколько важных нюансов при выборе мороженого для своих малышей, чтобы минимизировали риски для здоровья.

О том, каким должно быть идеальное мороженое для детей, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в своем канале Telegram .

Как выбрать мороженое для ребенка

При выборе нужно внимательно читать состав мороженого.

"Чем меньше в мороженом добавок - красителей и ароматизаторов, а также консервантов, тем здоровее десерт. Идеальное мороженое состоит из цельного молока, сливок, сахара и ванили, туда могут входить ягоды и фрукты. В составе натурального мороженого не должно быть растительных жиров - только молочные или качественные жиры, цельные из орехов", - пишет эксперт.

Она отмечает, что калорийность, сахар и жиры в мороженом не отличаются от других десертов. Важна только доза и качество.

"Мороженое "без сахара" не является здоровым вариантом, ведь содержит сахарозаменители. В 90% это сахарные спирты, которые могут вести к расстройству пищевого поведения, вздутия и метеоризма, потому что влияют на бактерии микробиома", - отмечает Голобородько.

Мороженое со вкусами и посыпками имеет более высокие уровни сахара и значительно большее количество консервантов, стабилизаторов.

"Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов недавно запретило семь искусственных ароматизаторов, включая бензофенон, учитывая их связь с онкологией в исследованиях на животных. Ароматизированное цветное мороженое часто содержит искусственные пищевые красители, такие как красный №3 (эритрозин)" №2 (индигокармин). Хотя они одобрены управлением, некоторые исследования связывают их с гиперактивностью и поведенческими проблемами у детей", - пишет нутрициолог.

Какое мороженое лучше всего покупать

Всего в Украине действуют 3 национальных стандарта на мороженое.

Молочное (с содержанием жира от 0,5-7,5%), сливочное мороженое (8,0-11,5%) и пломбир (12,0-20,0%).

"Мороженое на основе молока, в составе которого нет никаких растительных жиров - пальмового или кокосового масел, маргаринов, кулинарных жиров и т. п. - это наилучший выбор", - отмечает Голобородько.

Мороженое с комбинированным составом. Молочные жиры заменяют растительными или другими заменителями молочного жира.

"Такое мороженое "выдает" себя водянистостью, быстро тает. Обычно, это плохой состав. Но и веган опции кокосового, орехового мороженого здесь они - годятся", - говорит нутрициолог.

Плодово-ягодное мороженое, замороженный сок - продукт, изготовленный на основе сахарного сиропа, красителей, концентрата и ароматизаторов. Такие изделия часто содержат много сахара.