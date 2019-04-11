Українка вперше візьме участь у конкурсі Міс Всесвіт Plus Size (фото красуні)

Міла Кузнєцова (фото: прес-служба)

Міла Кузнєцова повним ходом готується до конкурсу

20 квітня пройде світовий конкурс Міс Всесвіт плюс-сайз на острові Сент-Вінсент (Карибське море). На конкурс від України поїде Міла Кузнєцова – Miss Ukraine plus size 2019.

В рамках п'ятиденної програми українка буде змагатися в таких конкурсах як: дефіле в купальниках, дефіле в національному костюмі, вечірній сукні, продемонструє один зі своїх талантів. Зокрема, виконає танець під латиноамериканські ритми.

Міла Кузнєцова (фото: прес-служба)

За словами моделі, вона проходить інтенсивну підготовку з учителем танців і при будь-якому зручному випадку відточує рухи, навіть на вулиці в оточенні незнайомих їй перехожих.

"Зараз повним ходом іде підготовка, підбираємо сукні чи шиємо, так як знайти підходяще на таку фігуру, незважаючи на те що зараз плюс-сайз в моді, не так просто", - ділиться модель.

Плас-сайз модель Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Конкуренція висока: два десятка країн будуть брати участь у конкурсі, вся ставка на колорит і унікальну зовнішність моделі.

"Зараз всі сили кинуті на цей конкурс, аксесуари, костюми, заняття танцями. Такого щільного графіка у мене ніколи не було. Кожен день кудись лину, пишу, дзвоню. Пошук квитків, пошук потрібних костюмів, примірки. Спасибі інстаграму - маючи 400 тисяч підписників, люди швидше йдуть на контакт. Друзі-знайомі в плюс-сайз співтоваристві, яких після участі в проекті "МодельXL" на 1+1 стало значно більше, теж дуже допомагають", - розповідає Міла.

"У всьому світі вже не перший рік пишні форми набирають популярність в індустрії моди, за рахунок цього з'явилися такі конкурси краси і хотілося б, що б ми показали світові, що Україна багата пишними красунями. Ну і просто хочеться взяти участь, перемогти чисто для себе, звичайно", - сміється Міла.