Міс Всесвіт 2021: що відомо про сукню Анни Неплях, яку називають "вишиваним кодом України"

Українська модель на конкурс відвезла з собою 7 валіз загальною вагою понад 100 кг...

Модель Анна Неплях представить Україну на фіналі конкурсу "Міс Всесвіт" -2021, який відбудеться в Ізраїль (фото: instagram.com/neplyah)

...при цьому 15 кіло з усього гардеробу - якраз це саме плаття.

Українській красуні Ганні Неплях буде в чому блищати на головному конкурсі (фото: instagram.com/neplyah)

Як створювали унікальну сукню "Вишитий код України"

Автором національного костюма стала дизайнер українського бренду "Rada.ethno" Наталія Шевчук, а на створення сукні її надихнула краса вишивки. Її різноманітність, багатство та унікальність для кожного регіону вона вирішила показати в одному образі.

Дизайнер зазначила, що у кожного народу є свій унікальний код, який присутній в простих речах: традиціях, піснях, казках, в одязі. В Україні ж особливе місце займає традиційна вишивка.

"В залежності від історичного регіону України орнаменти вишивок відрізняються деталями, кольорами та власною унікальною технікою вишивки", - говорить Шевчук.

Анна Неплях у національному костюмі "Вишитий код України" (фото: instagram.com/neplyah)

Так, в процесі вишивання майстрині закладають у свій виріб не тільки красу, але і тонкий духовний символьний зміст, знаки свого роду, звернула увагу дизайнер.

"В давнину найчастіше вишивками прикрашали одяг та рушники. Їх ретельно зберігали і передавали нащадкам. Вишивка дійсно відрізняє наш народ, вона — це наше особисте та святе. Для українців вишивання — це процес духовного зростання та піднесення", - висловилася вона про костюм.

Що символізує кожна деталь національного костюма

За кількістю регіонів України, для прикраси каркасної спідниці костюма використовували 25 п'яльців з вишивками. І кожна вишивка - унікальна, оскільки відповідає традиційним орнаментам регіонів і представляє різноманітність вишитого мистецтва України.

Корсет костюма сплели з натуральної лози, а фактура стала даниною поширеному в нашій країні мистецтву лозоплетіння.

Наплічна конструкція костюма створена у вигляді гігантського п'яльця та тканини з вишивкою, що символізує рушник в процесі вишивання. А квіти на наплічній конструкції були підібрані саме ті, що використовуються у створенні традиційних українських вінків.

Творці національного костюма "Вишитий код України" вклали особливий сенс у кожну деталь вбрання (фото: instagram.com/neplyah)

Зазначимо, що над створенням усіх елементів національного костюма "Вишитий код України" працювали понад 10 майстрів різних ремесел: швачки, вишивальниці, майстриня з лозоплетіння, а навіть майстер по металу.

Загальна вага костюма становить трохи більше ніж 15 кілограмів.

Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях вирушила за короною на фінал конкурсу (фото: instagram.com/neplyah)

Додамо, що крім цієї унікальної сукні Анна Неплях на конкурсі в ізраїльському місті Ейлат також блищатиме в нарядах від українського дизайнера Kel by Elena Kondratova і вечірній сукні від дубайського дизайнера Ryan Pacioles (Atelier Zuhra).

Коли тримати кулачки за українку на конкурсі

Всього в нинішньому конкурсі "Міс Всесвіт" візьмуть участь красуні з 80 країн.

Фінал конкурсу транслюватимуться у всьому світі в ніч з 12 на 13 грудня (о 02:00 за київським часом).

Саме тоді Міс Всесвіт-2020 мексиканка Адріана Меза передасть корону своїй наступниці.

27-річна модель Анна Неплях з Дніпра, Міс Україна Всесвіт 2021 (фото: instagram.com/neplyah)