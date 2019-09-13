Міс Україна 2019 світить сідницями в шпагаті... і вишиває ікони

У Києві 12 вересня відбувся конкурс Міс Україна 2019, переможницею якого виявилася 24-річна студентка 3 курсу Київського інституту міжнародних відносин Маргарита Паша.

Зріст Маргарити становить 174 сантиметри. Дівчина народилася 5 червня 1995 року і є майстром спорту з художньої гімнастики. Крім того, вона займається йогою і грає на піаніно.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Довгонога красуня навчається на магістратурі за спеціальністю "міжнародне право". У майбутньому вона має намір займатися політичною діяльністю.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

У 2015 році Маргарита вже брала участь у конкурсі Міс Україна, і тоді їй вдалося отримати звання Miss Ukraine International. Вона не раз заявляла, що мріяла виграти цей конкурс з дитинства.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Вона зазначила, що перемога на Міс Україна 2019 допоможе їй здійснити одну свою мрію. Мова йде про будівництво спортивного інтернату для дітей-сиріт.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: (фото: instagram.com/missukraine_official)

До 2018 року Маргарита активно користувалася російською соціальною мережею "ВКонтакте".

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Вона віруюча людина, вишиває бісером ікони і часто фотографуються на тлі храмів і церков.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Варто зазначити, що в одному зі своїх постів в Instagram Маргарита заявила, що їй вже набридло відповідати на питання про те, чи справжні у неї груди. Вона сказала, що після конкурсу готова спростувати цю інформацію у будь-якого пластичного хірурга.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша вишиває бісером (фото: instagram.com/margoritapasha)

При цьому в 2015 році пластичний хірург Дмитро Слоссер заявив, що у Маргарити збільшені груди.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Судячи з фотографій Instagram, Маргарита знаходиться у відносинах, але свого хлопця не показує. Вона часто публікує фотографії з величезними букетами троянд.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"Дякую тобі за все, що ти робиш для мене! У мене немає слів, одні емоції", - підписала одне своє фото Маргарита.

Нагадаємо, що учасниця Міс Україна 2019 Марина Кіосе постійно відбивається від нападків хейтерів через звинувачень в штучній грудях.

Раніше повідомлялося про те, що Дмитро Комаров одружився на Міс Україна Саші Кучеренко.