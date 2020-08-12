"Міс Україна" народила малюка від білоруського мільйонера: з'явилося фото

Олеся Стефанко народила первістка (фото: instagram.com/olesiastefanko)

Українська красуня народила свого первістка

"Міс Україна-2011" Олеся Стефанко народила первістка. У 32-річної українки народився хлопчик від білоруського бізнесмена і мільйонера Сергія Алісеєнко. Радісну новину повідомила Олеся на своїй сторінці в Instagram.

"Ласкаво просимо в цей світ, маленький ангел", - написала красуня в соцмережі.

Олеся Стефанко народила первістка (фото: instagram.com/olesiastefanko)

Нагадаємо, що Олеся Стефанко сама родом з Івано-Франківської області. У 2016 році після двох років стосунків вийшла заміж за білоруського підприємця Сергія Алісеєнко. Закохані зіграли весілля у Флоренції, а зараз проживають в Майамі-Біч у штаті Флорида.

Зазначимо, що молода мама вже повернулася з пологового будинку і щосили зайнялася медитацією. Протягом всієї вагітності вона стежила за харчуванням і давала поради майбутнім мамам.

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