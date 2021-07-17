Мішина порвала з Еллертом: "Холостячка" приголомшила зізнанням

За словами дівчини, розуміння того, що Еллерт більше не повинен мати жодного відношення до її життя, прийшло "раптово і назавжди".

"Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", - зазначила Ксенія.

Також 32-річна актриса несподівано для багатьох дала зрозуміти, що пережила з Олександром не такий вже райдужний період, і "якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму".

Ксенія Мішина з Олександром Еллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити та приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу. Це кінець", - написала вона.

Мішина звернулася до шанувальників з проханням поважати її особистий простір, не ставити запитань і "не намагатися нічого випитувати та дізнаватися".

"Дайте мені можливість прожити це екологічно і підтримайте мене своєю тишею", - попросила дівчина, відключивши у своєму пості функцію залишати коментарі.

Ксенія Мішина оголосила про розставання з Олександром Еллертом (фото:instagram.com/misha.k.ua)

Еллерт, своєю чергою, не став висловлюватися про розрив з коханою, але відреагував на публікацію Ксенії досить оригінально. Він просто виклав скрін з енциклопедичним роз'ясненням слова "драма", про яку розповідала актриса, описуючи їх спільне життя, і дав підписникам можливість "розгулятися" в пості.

Еллерт "прокоментував" закінчення стосунків з Мішиною (фото: instagram.com/ellert_a)

Історія роману Мішиної та Еллерта

Українська актриса і героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина обрала на реаліті коміка, автора Студії "Квартал 95", та одного з 15 претендентів на її серце Олександра Еллерта, у 2020 році.

Ксенія Мішина з Олександром Еллертом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Пара стала жити разом незабаром після закінчення проекту. Закохані багато подорожували, вони познайомили своїх дітей, на публіці розповідали, що будують плани на майбутнє.

Ксенія Мішина з Олександром Еллертом (фото: instagram.com/ellert_a)