RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Мисс Вселенная": все представительницы Украины и какие места занимали

Олеся Стефанко и Елизавета Ястремская (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Конкурс "Мисс Вселенная" ежегодно собирает самых красивых и талантливых женщин со всего мира. Украинки принимают участие в этом престижном соревновании с 1990-х годов, демонстрируя не только красоту, но и силу, харизму и национальную гордость.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) расскажет о топ-5 представительницах Украины, их достижениях и месте в истории конкурса.

Ирина Черномаз - "Мисс Вселенная Украина-1995"

В 1993 году харьковчанка получила желанный титул. После триумфа на конкурсе она продолжила развивать свою модельную карьеру и в 2008 году стала победительницей "Мисс Глоб". Ирина Барабаш-Черномаз решила остаться в Харькове, своем родном городе.

Ирина Черномаз (фото: instagram.com/iryna_chernomaz)

Олеся Стефанко - "Мисс Вселенная Украина-2011"

Олеся - представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2011" в Сан-Паулу, где заняла 2-е место, став "Первой вице-Мисс Вселенная". В августе этого года она стала мамой первенца. Малыш родился в США, где долгое время проживает Стефанко вместе со своим мужем, белорусским предпринимателем Сергеем Алисеенко.

Олеся Стефанко с семьей (фото: instagram.com/olesiastefanko​​)

Елизавета Ястремская - "Мисс Вселенная Украина-2020"

В 2020 году Елизавета стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная", после чего уехала в США представлять Украину на соответствующем конкурсе. Впрочем, в финал она не попала.

Однако в августе этого года красавица победила на Кубке Украины по бодибилдингу. Она завоевала первое место в категории "Модель бикини".

Елизавета Ястремская (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Виктория Апанасенко - "Мисс Вселенная Украина-2022"

Виктория представляла Украину на "Мисс Вселенная-2022". Там она победила на конкурсе национальных костюмов и стала обладательницей специальной награды "Дух карнавала".

Также у девушки актерский опыт, в частности, в 2016 году она снялась в документальном фильме "Закон Магнитского. За кулисами", а через три года сыграла роль в комедийном сериале "Короли палат".

В прошлом году Апанасенко вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александра Борнякова. А недавно она родила первенца.

Виктория Апанасенко с мужем (фото: instagram.com/crystal.viktoria​​)

Ангелина Усанова - "Мисс Вселенная Украина-2023"

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2023" не только модель, но и певица и автор песен. В своих композициях она воспевает тему мира в мире, экологию, а также пишет о любви. Девушка училась в Индии и Австрии, после чего получила титул мастера йоги.

С начала полномасштабного российского вторжения Усанова неоднократно проводила благотворительные концерты, где собирала средства для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life​​)

Имена всех обладательниц титула "Мисс Вселенная Украина"

  • 1995 – Ирина Черномаз
  • 1996 – Ирина Борисова
  • 1997 — Наталья Надточей
  • 1998 – Елена Спирина
  • 1999 — Жанна Пихуля
  • 2000 — Наталья Швачко
  • 2001 – Юлия Линева
  • 2002 – Лилиана Горова
  • 2003 – Лилия Копытова
  • 2004 – Александра Николаенко
  • 2005 – Юлия Чернышева
  • 2006 – Инна Цымбалюк
  • 2007 — Людмила Бикмуллина
  • 2008 - Элеонора Масалаб
  • 2009 — Кристина Коц-Готлиб
  • 2010 – Анна Пославская
  • 2011 – Олеся Стефанко
  • 2012 - Анастасия Чернова2013
  • 2013 – Ольга Стороженко
  • 2014 – Диана Гаркуша
  • 2015 - Анна Вергельская
  • 2016 – Алена Сподинюк
  • 2017 - Яна Красникова
  • 2018 - Жосан Карина
  • 2019 - Анастасия Суббота
  • 2020 – Елизавета Ястремская
  • 2021 - Анна Неплях
  • 2022 – Виктория Апанасенко
  • 2023 - Ангелина Усанова
  • 2024 – Алина Пономаренко
Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс УкраинаКрасотаМисс Украина Вселенная