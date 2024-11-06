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"Мисс Вселенная Украина-2024" Алина Пономаренко показала, чем занимается в Мексике: как девушка готовится к финалу

"Мисс Вселенная Украина-2024"Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)
Автор: Катерина Собкова

20-летняя Алина Пономаренко, представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2024", на котором разгорелся скандал из-за дисквалификации участницы из Панамы Италии Муро, продолжает подготовку к финалу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Так, в своем блоге девушка показала, как прошли ее первые дни в Мексике. Она продемонстрировала, как отправилась на конкурс, а затем опубликовала фото первого дня с представительницами других стран.

Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

"В первый день мы все познакомились, и я так рада быть в компании женщин, которые прекрасны внутри и снаружи", - отметила в подписи к публикации Пономаренко.

Алина Пономаренко с другими участницами (фото: instagram.com/alina.lalli)

Затем украинка приняла участие в благотворительном мероприятии Gala de las Catrinas, посвященном празднованию Дня мертвых.

"Мисс Вселенная Украина-2024"Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

"Вчера состоялось невероятное празднование Gala De las Catrinas, и я очень рада ощутить удивительную атмосферу мексиканского фестиваля. Всего год назад я была обычной девушкой из Украины с большими амбициями и мощной внутренней силой, а сегодня я - участница крупнейшего в мире события красоты, которая с гордостью представляет свою страну", - рассказала Алина.

"Мисс Вселенная Украина-2024"Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

Отметим, что представительницы 130 стран во время этого мероприятия дефилировали в одежде, созданной мексиканскими дизайнерами.

 

Также украинка продемонстрировала в Мексике наряд, который когда-то носила ее мама.

"Один наряд и разные поколения. Красивый розовый костюм, который я надела через много лет после того, как его надевала моя мама. Я очень скучаю по своей семье, и эти прекрасные мелочи делают меня очень счастливой и напоминают мне, что на другом континенте моя семья любит и поддерживает меня всем сердцем", - отметила в публикации Пономаренко.

"Мисс Вселенная Украина-2024" Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

Отметим, что финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в ночь на 17 ноября.

 

Что известно про Алину Пономаренко

"Мисс Вселенная Украина-2024" училась в Национальном университете Одесская юридическая академия, получила специальность "Международная юстиция и право".

Девушка уже много лет работает моделью.

В 2023 году победила в конкурсе "Мисс Одесса-2023" и попала в топ-10 международного мероприятия Miss Supertalent-2023, которое проходило в Южной Корее.

Также девушка занимается социальными инициативами. В рамках проекта "Дерево любви" она обеспечивает пожилых людей медикаментами, продуктами, вещами первой потребности и прочим.

Алина Пономаренко (фото: instagram.com/alina.lalli)

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