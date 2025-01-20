"Мисс Украина" призналась, что будет делать, если на "Мисс Мира" допустят представительницу России

"Если бы так сложилось, что представительницы страны-агрессора получили допуск, я бы однозначно приняла участие в конкурсе", - честно призналась украинка.

В то же время она отметила, что категорически против участия представительниц РФ в подобных конкурсах. К слову, в прошлом году на "Мисс мира" не было представительниц этой страны.

"Я категорически не поддерживаю участия страны-агрессора в международных конкурсах, ведь собственными глазами вижу войну на родной земле, смерть и разрушения. "Мисс Мира" - это платформа, которая должна объединять, вдохновлять и стоять за справедливость, а не игнорировать реальность", - подчеркнула Мельниченко.

Также девушка рассказала, что конкурсы красоты сейчас служат платформой, чтобы напомнить о войне в Украине и борьбе украинцев.

"Моей целью, как и в этом году, было бы не просто представить красоту и силу Украины, но и громко заявить о нашей борьбе, о правде, о мужестве украинских женщин, которые, возможно, когда-то тоже мечтали принять участие в конкурсах красоты, однако сегодня защищают нашу страну на фронте", - подчеркнула девушка.

"Как представительница Украины, я сделаю все возможное, чтобы на международной арене рассказать миру о нашей войне, о том, что украинские женщины - это героини, которые заслуживают уважения и поддержки", - подытожила 20-летняя киевлянка.

"Мисс Украина" Мария Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)

Что известно о конкурсе "Мисс Украина"

Конкурс "Мисс Украина" был основан в 1991 году. На нем выбирают самую красивую девушку, которая затем представляет Украину на международном уровне.

5 декабря 2024 года в Киеве состоялся конкурс красоты "Мисс Украина-2024", который впервые с начала полномасштабной войны провели вживую. До этого мероприятие несколько лет проводили онлайн из-за полномасштабного вторжения.

18 участниц должны были показать себя с лучшей стороны во время четырех выходов. Каждый из них имел особое название: "Перфоманс на воде", "Гончарная вселенная", Свет и технологии" и "Зеркальный финал".

По словам организаторов, "Мисс Украина" теперь не просто демонстрирует красоту, а становится платформой для поддержки украинских женщин, которые защищают Украину.