Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые стала мамой и показала фото малыша

Так, любимый Апанасенко сообщил, что они стали родителями девочки, которую супруги назвали Эмилией.

Пара показала первые фото малыша, однако лицо дочери пока скрывают эмодзи.

"Любимая Виктория Апанасенко, спасибо тебе безумно за дочь. Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все это время, что нам осталось. Очень хочу, чтобы ты прочитала, когда повзрослеешь, это сообщение и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", - написал Борняков.

Муж Виктории Апанасенко с малышом (фото: facebook.com/bornyakov)

Напомним, Виктория и Александр поженились 23 марта прошлого года. Долгое время модель скрывала избранника от широкой общественности.

О своей беременности Апанасенко сообщила лишь несколько дней назад, опубликовав фотографию, где она позирует с округлым животиком.

Виктория Апанасенко и Александр Борняков (фото: facebook.com/bornyakov)