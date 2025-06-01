"Мисс Мира-2025". Кто выиграл престижный конкурс красоты и какое место у Украины

Титул "Мисс Мира-2025" получила 21-летняя Опал Сучата Чуангсри - первая в истории конкурса представительница Таиланда, которая завоевала главную корону.

"Какая ночь, какая команда! Новая 'Мисс мира', коронованная в Телингане несколько минут назад, - Опал Сучата, первая тайская девушка, которая выиграла титул "Мисс мира" и синюю корону", - говорится в официальном сообщении конкурса.

Кто выиграл "Мисс Мира-2025" (фото: instagram.com/missworld)

Чуангсри имеет диплом факультета международных отношений Университета Таммасат, руководит гостиничным бизнесом на Пхукете и активно занимается благотворительностью. Среди ее инициатив - помощь бездомным животным и волонтерство в организации Opal For Her, которая занимается женщинами, борющимися с раком груди.

В свободное время девушка играет на укулеле и ухаживает за домашними любимцами - дома у нее аж 16 котов и 5 собак.

Кроме впечатляющей красоты, Опал имеет большой рост - 180 см, что является редкостью для тайских моделей.

Кто выиграл "Мисс Мира-2025" (фото: instagram.com/suchaaata)

До победы на "Мисс Мира" она уже успела засветиться в ряде конкурсов: была участницей "Мисс Раттанакосин", дошла до финала "Мисс Вселенная Таиланд", а в прошлом году - в топ "Мисс Вселенная-2024".

"Этот момент - не просто личная победа, это общая мечта каждой молодой девушки, которая хочет, чтобы ее видели, слышали и чтобы она могла что-то изменить. Я действительно хочу изменить мир к лучшему", - подчеркнула девушка в своей первой речи.

Кто выиграл "Мисс Мира-2025" (фото: instagram.com/suchaaata)

Кроме новой победительницы, жюри также объявило вице-мисс. Первой вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии, второй вице-мисс - Майя Клайда из Польши, а третье место досталось Орели Жоахим из Мартиники.

Какое место заняла Украина

В этом году за титул боролись 108 конкурсанток со всего мира. И Украина - снова среди лучших.

Мария Мельниченко достойно представила нашу страну, войдя в топ-8 финалисток конкурса.

Какое место заняла Украина на "Мисс Мира-2025" (фото: instagram.com/missworldlovers)

Более того, она стала одной из двух финалисток среди всех представительниц Европы, уступив лишь участнице из Польши.

На сцене Мария появилась в платье с особой символикой - наряд назывался "Величие природы" и был создан украинской студией LADY MILLION studio.

20-летняя красавица поразила жюри не только своей внешностью, но и харизмой и месседжем, который несло ее появление на конкурсе.