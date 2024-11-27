"Мисс Планета-2024": украинка получила один из титулов на конкурсе красоты

Так, уроженка Ивано-Франковска получила титул "Мисс самые красивые волосы", ведь жюри отметило ее безупречную прическу и ухоженные локоны.

Участницу конкурса пригласили подняться на сцену для вручения награды - ленты с названием титула и денежного сертификата.

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На церемонии также объявили имена победительниц в ключевых номинациях: титул "Лучший национальный костюм" достался участнице из Филиппин, а за "Лучшее дефиле в купальнике" отметили конкурсантку из Соединенных Штатов.

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Стоит отметить, что украинская представительница попала в топ-7 по итогам дефиле в бикини.

Ранее Виктория продемонстрировала свой национальный костюм, созданный под влиянием одного из символов Украины.

Ее образ состоял из блестящего обтягивающего комбинезона, дополненного яркими подсолнухами, которые стали главным украшением этого наряда.

Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)