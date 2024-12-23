"Пользы никакой": муж Тони Матвиенко объяснил, почему не считает премии и награды важными

В интервью РБК-Украина (проект Styler) артист объяснил, почему не считает такие достижения для себя важными.

Что говорит Мирзоян

Звезда украинской сцены высказал мнение относительно того, что премии и награды - это, конечно, неплохо, но пользы от них мало. Самое главное для музыканта, по мнению Арсена, - понимать, хотят ли люди видеть тебя на сцене или нет.

"Люди на рынке что-то делают. Они, конечно, молодцы. У меня другая история, другой рынок. Кто-то пишет песни, придерживаясь форматов, за что-то воюет. За ТОПы, первые места и так далее. Все это, конечно, интересно. Статуэтки, награды на музыкальных фестивалях. Но пользы от них на самом деле никакой. Бывает, все полки в статуэтках, а работы нет. Поэтому, думаю, основное мерило - хотят ли тебя слышать люди. Если ты музыкой живешь - то живешь ею везде. Не гонишься за шаблонами, призовыми местами, премиями", - говорит Мирзоян.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Комментируя собственное творчество, звезда отмечает, что довольно сложно определить, является ли он рок-музыкантом или поп-артистом. Поэтому часто его называют просто "автором-исполнителем", поскольку он не подпадает ни под одну номинацию.

"Сейчас у меня много выступлений для военных. И концерт не длится час. Пою полночи, сколько угодно часов. Бывает, часов шесть что-то поем, могу борща наварить, могу котлет нажарить между песнями. Можем по позициям поездить. Когда я начинал, мне Кадим Тарасов, режиссер, сказал: "Мирозоян, делай все так, чтобы тебя можно было поставить на полку". А не получается у меня. Нельзя сказать, артист какого стиля я, рок-музыкант или поп-музыкант. Я не подпадаю ни под одну номинацию, кроме как "автор исполнитель", - делится муж Тони Матвиенко.

Почему Арсен Мирзоян не считает премии и награды важными для артистов (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Напомним: 46-летний исполнитель имеет армянское происхождение. Он - заслуженный артист Украины, и это звание получил в 2020 году. Также был участником талант-шоу "Голос країни".

Первый альбом музыканта вышел в 2011 году, второй - в 2013. В 2017 Мирзоян участвовал в Нацотборе на "Евровидение". Песню "Джеральдіна", с которой он вышел на сцену, артист написал в соавторстве с французско-украинским певцом Полем Манондизом, и этой композиции удалось занять третье место в полуфинале.