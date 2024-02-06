Мирошниченко признался, сколько заработал за участие в Нацотборе

После того, как стала известна сумма, которая была потрачена на проведение Нацотбора Евровидения 2024, в сети мгновенно начали разводить шумиху. Ведущий шоу Тимур Мирошниченко сказал, что думает по этому поводу и признался, сколько заработал за участие в мероприятии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды в эфире программы "Ранок.LIVE".
По словам знаменитости, ведущие получили невероятно малый гонорар за проведение мероприятия.
Ведущие нацотбора на Евровидение 2024 (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
"Я не очень компетентен говорить о финансовой составляющей, потому что у меня гонораров не было. Я постоянный ведущий Евровидения, если кто-то думает, что я за это получаю заоблачные деньги, то это не так. У меня в контракте было прописано 185 грн, и с этих средств еще нужно налог заплатить", - сказал Тимур.
Также он добавил, что сейчас в приоритете расходы на ВСУ, однако о культурных проектах также забывать не нужно и выделять и на них средства.
Потом, говорит он, люди жалуются, что надо было направить эту сумму на нужды армии, а вместе с этим удивляются, что кто-то до сих пор потребляет российский контент.
Напомним, в этом году организацией творческого проекта занимались "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и "1+1 Продакшн". Стоимость шоу составляет почти 11 млн гривен.
Все эти деньги оплатят из государственного бюджета.
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