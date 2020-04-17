Де у світі найгірша ситуація з коронавірусом: не США

Коронавірус 2020 (Ілюстративне фото: flickr)

Стала відома карта поширення коронавіруса у світі

Коронавірус у світі вже діагностували станом на 17 квітня у більш ныж 2,196 млн пацієнтів, а кількість летальних випадків перевищила 149 тисяч осіб. Фахівці ВООЗ вважають, що пік пандемії COVID-19 ще не досягнуто, а головний епідеміолог Швеції заявив, що коронавірус нікуди не зникне, а викликатиме щорічні епідемії.

У світі досі немає вакцини від вірусу нового типу, а для лікування медики використовують в різних країнах різні препарати.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що наступним епіцентром пандемії COVID-19 - після Китаю та Іспанії - може стати Африка. Потрібно сказати, що згідно з "коронавірусною статистикою" по країнам у всіх куточках планети, зараз там спостерігається позитивна ситуація.

Враховуючи чисельність населення в державах і співвідношення підтверджених випадків зараження, лікування і летальних випадків, картина з COVID-19 виглядає таким чином.

В Україні зафіксовано 4 662 пацієнтів, кількість тих, хто одужав, склала 246 осіб, що у два рази більше числа загиблих -125.

Найгірша ситуація - пропорційно - спостерігається в Нідерландах, де з 30 449 пацієнтів з коронавірусом померло понад 10% (3 459 осіб) і ніхто не вилікувався.

Кілька інших країн-сусідів також без випадків одужання. Так, у Швеції померли від COVID-19 1,4 тисячі пацієнтів з 13 216 хворих. У Норвегії - 158 осіб з 6 937 пацієнтів. У Фінляндії такі цифри становлять 72 загиблих з 3 369 інфікованих.

Також немає випадків одужання в Ірландії, де зафіксовано 486 летальних випадків із загальної кількості хворих - 13 271. А ще - в Судані, де захворіли коронавірусом 32 людини і 5 з них померли.

У США, де зараз вирує COVID-19 і зафіксована найбільша смертність, сумна статистика свідчить: 677 529 хворих, 56 134 вилікувалися і 35 394 людей померло.

В європейському епіцентрі коронавіруса - Іспанії - ситуація виглядає так: 188 093 інфікованих, близько 40% одужали (72 963 осіб) і 19 613 пацієнтів померли.

В Італії з майже 169 тисяч хворих четерть вже здорові, а співвідношення одужання і загибелі - 2 до 1.

У Гондурасі від коронавіруса померло майже 10% інфікованих: 41 летальний випадок з 442 хворих).

У Китаї зафіксовано всього 82 692 випадків зараження, з яких 76 979 осіб одужали і 4 632 пацієнтів загинули.

Можна констатувати, що Гренландія повністю перемогла коронавірус: підтверджених 11 випадків зараження все вже зцілилися!

На Британських Віргінських островах іх 3 хворих 2 вже здорові.

На Сейшелах поправилася половина хворих - 5 осіб з 11-ти

В Об'єднаних Арабських Еміратах із загальної кількості хворих - 5 825 пацієнтів - підтверджено 1 095 одужань і тільки 35 смертей.

У Південній Африці близько 45% тих, хто одужав: 903 людини з 2 605-ти, а кількість летальних випадків становить 48.

В Ісландії впевнено йдуть на поправку майже всі інфіковані: з 1 739 хворих выздоровило 1 144 осіб, а померло - 8.

Реюньон може похвалитися такою статистикою: з 394 хворих ніхто не помер, а одужало 237 осіб. Це близько 60%.

На Фарерських островах одужали також майже всі хворі: 171 людина з 184 заражених. Ніхто не помер.

Одужує від коронавіруса і Гібралтар: підтверджено 133 хворих і 105 з них вже одужали. Також немає летальних випадків.

Схожа ситуація і в Камбоджі (98 122 людина вже здорові, обійшлося без трагедій) та у Французькій Гвіані (61 із 96, які загинули 0), і ще на мальовничих Мальдівах (16 з 28, загиблих немає).

В Руанді вже здоровий кожен другий пацієнт (всього заразилося 138 осіб і видужало 60). Жодних смертей.

В Центральноафриканській Республіці третина пацієнтів одужала: 4 людини з 12 підтверджених випадків COVID-19.

У Швейцарії вилікувався кожен другий: всього захворіло 26 810 осіб, а померло 1 318.

Як повідомлялося раніше, американські вчені з'ясували, для кого коронавірус найбільш небезпечний.