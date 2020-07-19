Вчені заявили про розпад одного з континентів

Африка може розділитися на два материки (фото: nbcnews.com)

Розкол континенту на дві частини спричинить створення нового океану, переконані вчені

Вчені зафіксували розділення африканського континенту на два окремі материки. Цей складний геологічний процес відбувається в одному з найспекотніших місць на Землі - вздовж посушливої ділянки одного з дев'яти регіонів Ефіопії Афар.

Пустеля розташована на стику трьох тектонічних плит - нубійської, сомалійської та арабської - які дуже повільно відокремлюються одна від одної. Про це пише NBC News.

Розкол Африки на дві частини та створення нового океану, як вважають вчені, відбудеться через 5-10 мільйонів років.

На цей час найбільш очевидним доказом процесу є тріщина довжиною 56 кілометрів в ефіопській пустелі в Афарській улоговині. Вона була відкрита у 2005 році.

За словами морського геофізика і почесного професора в Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі Кена Макдональда, в останні роки прилади GPS дозволили вченим проводити точні вимірювання того, як земля рухається в часі.

"За допомогою вимірювань GPS ви можете виміряти швидкість руху до декількох міліметрів на рік", - розповів він.

Кожна границя плити в регіоні Афар розходиться з різною швидкістю, створюючи при цьому так звану систему хребтів в середині океану, де в кінцевому підсумку утворюється новий океан.

"Аденська затока і Червоне море затоплять райони Афар і Східно-Африканську рифтову долину та стануть новим океаном, а ця частина Східної Африки стане її окремим невеликим континентом", - каже Макдональд.

Три пластини розділяються на різних швидкостях. Професор розповів, що арабська плита віддаляється від Африки зі швидкістю близько 2,5 см на рік, у той час як дві африканські плити розділяються ще повільніше: від 1,2 см до 0,5 см на рік.

Тріщина в ефіопській пустелі показує початок поділу Африки на два материки (Фото: nbcnews.com)

Нагадаємо, що нещодавно вчені показали дивовижні кадри, як в майбутньому буде виглядати Земля.

Раніше повідомлялося, що вчені заговорили про виникнення ще одного материка, який зараз закритий Світовим океаном.