Мірча Луческу - головний тренер "Динамо": перші слова румуна про Київ

Мірча Луческу очолив київське "Динамо" (фото: dynamo.kiev.ua / Олександр Попов)

Мірча Луческу очолив київське "Динамо" 23 липня

Мірча Луческу став головним тренером "Динамо" (Київ). Про це стало відомо 23 липня.

Мірча Луческу в Києві (фото: dynamo.kiev.ua / Олександр Попов)

Румунський фахівець, який прославився завдяки своїй роботі в донецькому "Шахтарі" - принциповому конкуренті столичного гранда за "золото" чемпіонату України - підписав контракт з біло-синіми після того, як президент "Динамо" Ігор Суркіс відправив у відставку Олексія Михайличенка. Для останнього попередній сезон на посаді головного тренера киян став, на думку багатьох експертів, відверто провальним - "Динамо" посіло друге місце в прем'єр-лізі, хоча і не показувало виразної гри. Щоправда, кияни виграли Кубок України, що трохи поліпшило сезон 2019/2020.

Що сказав Мірча Луческу в Києві

Зазначимо, що Луческу буде тренувати "Динамо" два роки (у контракті прописана опція прологнаціі ще на рік).

По приїзду в Київ, румунський коуч заявив, що дуже скучив за Україною.

"Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати", - зазначив він.

Луческу вірить, що його роботою керівництво клубу та вболівальники будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких він досягне на чолі "Динамо".

"Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - резюмував тренер.

Мірча Луческу в Києві (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Фанати "Динамо" розгнівані і обіцяють акції протесту

Ультрас киян не задоволені тим, що Луческу тренуватиме столичний гранд. У заяві уболівальників, яка з'явилася в Facebook "WBC Ультрас Динамо", йдеться про те, що тренер, який неодноразово говорив неприємні речі на адресу біло-синіх, не має морального права очолювати клуб.

"Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу "Динамо" - це плювок в очі усім вболівальникам "Динамо", і Суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою. На даний момент ми звертаємось до всіх працівників "Динамо" (Київ), у яких залишилась хоч крихта самоповаги: все, що вам залишається в нинішній ситуацій - написати заяву на звільнення. А всіх вболівальників, кому болить за "Динамо" так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти - акції протесту не змусять себе довго чекати", - йдеться у заяві.

Додамо, що свою тренерську кар'єру Луческу розпочав у 1979 році. З тих пір він працював в більш ніж десяти клубів і національних збірних, ставши одним з найбільш титулованих тренерів у світі.

Серед країн, де працював в якості тренера Луческу - Румунія, Італія, Туреччина, Україна. Цікаво, що київський клуб - не перше "Динамо" у футбольній біографії румунського наставника. Свого часу він починав ігрову кар'єру в бухарестському "Динамо", яке згодом і тренував.

Правди заради варто відзначити: чутки про те, що Луческу може стати головним тренером київського "Динамо", ходили вже кілька днів.