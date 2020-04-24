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Світ перемагає коронавірус: які країни вже вилікувалися від COVID-19

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 20:59
Світ перемагає коронавірус: які країни вже вилікувалися від COVID-19
Коронавірус в світі перемогло кілька країн (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус - небезпечна хвороба, яка швидко поширюється, але деякі країни світу змогли її перемогти

Коронавірус COVID-19 вдалося перемогти кільком країнам світу. Ряд держав вже відзвітував, що всі хворі пацієнти одужали, але в деяких випадках не обійшлося без жертв. Що відомо про успішні приклади боротьби з коронавірусом у світі - в матеріалі Styler.

Першим переможцем коронавірусу стала Гренландія. У головному місті і столиці Нуук - з 4 квітня не було виявлено жодного випадку хвороби. Всього було виявлено 11 випадків (на острові живе понад 57 тисяч осіб), повторні тести підтвердили, що всі вони одужали. На щастя, обійшлося без летальних випадків. У Гренландії вже поступово почали знімати карантин.

Згідно з ресурсом Worldometers, перемогти COVID-19 вдалося також Сент-Люсії, острівній державі, розташованій поблизу Південної Америки (між Карибським морем і Атлантичним океаном). Всього в країні було виявлено 15 випадків хвороби (населення 165 тисяч), всі пацієнти одужали, ніхто, на щастя, не помер.

Ще один острів у Карибському морі також відзвітував про відсутність активних випадків хвороби. Це Сен-Барт, де живе трохи більш як 9 тисяч осіб. На острові захворіло 6 осіб, всі одужали.

Вилікуватися від коронавірусу вдалося також Мавританії, державі в Західній Африці. Там було виявлено 6 випадків хвороби (понад 3 млн жителів), п'ятеро пацієнтів видужало, одна людина, на жаль, померла.

Світ перемагає коронавірус: які країни вже вилікувалися від COVID-19

Які країни світу перемогли коронавірус (скрін: worldometers.info)

Раніше ми писали, що коронавірус може викликати раптовий інсульт у молодих людей, які до цього не скаржилися на здоров'я, а симптоми COVID-19 були незначними.

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