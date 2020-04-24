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Коронавірус викликає раптовий напад у молодих людей: як розпізнати вчасно

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 19:16
Коронавірус викликає раптовий напад у молодих людей: як розпізнати вчасно
Коронавірус дуже підступна хвороба (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може викликати серйозні ускладнення у молодих пацієнтів і призводити до раптової смерті

Коронавірус COVID-19 викликає раптові інсульти у людей молодого віку - від 30 до 40 років. При цьому у таких пацієнтів не було раніше ніяких складних і хронічних хвороб.

З'являється все більше і більше доказів того, що коронавірус здатний впливати на згортання крові, кажуть медики, і інсульт є наслідком саме такого впливу хвороби на організм людини, пише CNN.

Так, нейрохірург Томас Окслі з Нью-Йорка разом з колегами розповів про п'ять таких випадків. Всі пацієнти були віком до 50-ти років, і у них були слабо виражені симптоми коронавірусу, або ж їх не було взагалі. Медики кажуть, що COVID-19 може викликати збільшення згортання у великих артеріях, через що і виникає напад.

Коли таке відбувається, кровотік зупиняється і клітини мозку помирають. Чим довше блокується кровотік, тим більш сильні і незворотні пошкодження мозку.

Згідно зі звітом медиків з США, в останні два тижні кількість інсультів у молодих пацієнтів зросла в сім разів.

"Більшість з цих пацієнтів не мали історії хвороби в минулому і були вдома з легкими симптомами або без симптомів COVID-19", - говорить Окслі.

Лікарі нагадали, що своєчасно діагностувати інсульт допоможе FAST-тест (Face, Arm, Speech, Time - Обличчя, Рука, Мова, Час). Це означає перевірку перекосу обличчя, слабкість в одній руці, порушення мови, а також потребу негайно телефонувати у "швидку".

Зазначимо, що в Україні коронавірус теж відносно "молодий". Так, на Буковині хвороба забрала життя двох братів, яким було 19 і 25 років.

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