Мир побеждает коронавирус: какие страны уже излечились от COVID-19

Коронавирус в мире победило несколько стран (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус - опасная болезнь, которая быстро распространяется, но некоторые страны мира смогли ее победить

Коронавирус COVID-19 удалось победить нескольким странам мира. Ряд государств уже отчитался, что все заболевшие пациенты выздоровели, но в некоторых случаях не обошлось без жертв. Что известно об успешных примерах борьбы с коронавирусом в мире - в материале Styler.

Первым победителем коронавируса стала Гренландия. В главном городе и столице Нуук - с 4 апреля не было выявлено ни одного случая болезни. Всего было выявлено 11 случаев (на острове живет более 57 тысяч человек), повторные тесты подтвердили, что все они выздоровели. К счастью, обошлось без летальных случаев. В Гренландии уже постепенно начали снимать карантин.

Согласно ресурсу Worldometers, победить COVID-19 удалось также Сент-Люсии, островному государству, расположенному близ Южной Америки (между Карибским морем и Атлантическим океаном). Всего в стране было выявлено 15 случаев болезни (население 165 тысяч), все пациенты выздоровели, никто, к счастью, не умер.

Еще один остров в Карибском море также отчиталось об отсутствии активных случаев болезни. Это Сен-Барт, где живет чуть больше 9 тысяч человек. На острове заболело 6 человек, все выздоровели.

Излечиться от коронавируса удалось также Мавритании, государству в Западной Африке. Там было выявлено 6 случаев болезни (более 3 млн жителей), пятеро пациентов выздоровело, один человек, увы, умер.

Какие страны мира победили коронавирус (скрин: worldometers.info)

Ранее мы писали, что коронавирус может вызывать внезапный инсульт у молодых людей, которые до этого не жаловались на здоровье, а симптомы COVID-19 были незначительными.