У МОЗ зробили заяву про коронавірус: піка може не бути

Максим Степанов зробив заяву для українців (фото: Facebook. Максим Степанов)

Міністр охорони здоров'я розповів, що в Україні може не бути піку інфекції

Коронавірус в Україні інфікував 9410 осіб, з них 239 людей померли від ускладнень інфекції, 992 пацієнта вилікувались. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив людям, що якщо всі будуть дотримуватися правил карантину, піку COVID-19 в нашій країні можна буде уникнути. Про це міністр повідомив на брифінгу в прямому ефірі 28 квітня.

"Всі заходи, які ми приймаємо, спрямовані на боротьбу з коронавірусною хворобою. І я впевнений, що якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій та плану, розробленого і затвердженого міністерством урядом, ми будемо здатні уникнути піку", - сказав Степанов.

Він повідомив, що пік пандемії, це той стан, коли медична система не може надавати допомогу всім, хто цього потребує. Саме при такій умові лікарні не можуть приймати всіх пацієнтів.

За словами Максима Степанова, якщо всі українці будуть дотримуватись карантинних заходів, піку наша країна може уникнути.

Зазначимо, що станом на ранок 28 квітня в Україні кількість летальних випадків коронавірусу зросла до 239.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали", - повідомили в МОЗ.

Максим Степанов розповів, що Україна може уникнути піку (YouTube)

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