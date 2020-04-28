ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ зробили заяву про коронавірус: піка може не бути

STYLERКоронавірус    28.04.2020 - 11:05
У МОЗ зробили заяву про коронавірус: піка може не бути
Максим Степанов зробив заяву для українців (фото: Facebook. Максим Степанов)

Міністр охорони здоров'я розповів, що в Україні може не бути піку інфекції

Коронавірус в Україні інфікував 9410 осіб, з них 239 людей померли від ускладнень інфекції, 992 пацієнта вилікувались. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив людям, що якщо всі будуть дотримуватися правил карантину, піку COVID-19 в нашій країні можна буде уникнути. Про це міністр повідомив на брифінгу в прямому ефірі 28 квітня.

"Всі заходи, які ми приймаємо, спрямовані на боротьбу з коронавірусною хворобою. І я впевнений, що якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій та плану, розробленого і затвердженого міністерством урядом, ми будемо здатні уникнути піку", - сказав Степанов.

Він повідомив, що пік пандемії, це той стан, коли медична система не може надавати допомогу всім, хто цього потребує. Саме при такій умові лікарні не можуть приймати всіх пацієнтів.

За словами Максима Степанова, якщо всі українці будуть дотримуватись карантинних заходів, піку наша країна може уникнути.

Зазначимо, що станом на ранок 28 квітня в Україні кількість летальних випадків коронавірусу зросла до 239.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали", - повідомили в МОЗ.

Максим Степанов розповів, що Україна може уникнути піку (YouTube)

Як ми раніше писали, лікар з Чернівців поділився своєю історією хвороби коронавірусом без симптомів.

В Україні заразились коронавірусом майже 9,5 тис. людей: карта по областях МОЗ: при дотриманні всіх карантинних заходів пік малоймовірний
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
Lite
On Top