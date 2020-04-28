В Минздраве сделали заявление о коронавирусе: пика может не быть

Максим Степанов сделал заявление для украинцев (фото: Facebook. Максим Степанов)

Министр здравоохранения рассказал, что в Украине может не быть пика инфекции

Коронавирус в Украине инфицировал 9410 человек, из них 239 людей скончались от осложнений инфекции, 992 пациента вылечились. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил людям, что если все будут придерживаться правил карантина, пика COVID-19 в нашей стране можно будет избежать. Об этом министр сообщил на брифинге в прямом эфире 28 апреля.

"Все меры, которые мы принимаем, направлены на борьбу с коронавирусной болезнью. И я уверен, что если мы будем придерживаться тех рекомендаций и плана, разработанного министерством и утвержденного правительством, мы будем способны избежать пика", - сказал Степанов.

Он сообщил, что пик пандемии, это то состояние, когда медицинская система не может предоставлять помощь всем, кто в этом нуждается. Именно при таком условии больницы не могут принимать всех пациентов.

По словам Максима Степанова, если все украинцы будут придерживаться карантинных мер, пика наша страна может избежать.

Отметим, что по состоянию на утро 28 апреля в Украине количество летальных случаев коронавируса выросло до 239.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели", - сообщили в Минздраве.

Максим Степанов рассказал, что Украина может избежать пика (YouTube)

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