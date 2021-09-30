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Лікар розповіла, кому краще не їсти квашену капусту навіть попри її користь

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Четвер 30 вересня 2021 20:09
Лікар розповіла, кому краще не їсти квашену капусту навіть попри її користь Лікар Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Квашена капуста вважається корисним продуктом, який варто додати в раціон кожному. Але іноді вона може викликати кропив'янку і здуття живота, а є ті, кому варто бути обережніше з капустою - і вживати її рідше.

Чому так відбувається, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

"Квашена капуста викликала у мене кропив'янку і здуття живота, коли мій кишечник був запалений і дуже чутливий до гістаміну, якого в капустяному соку повно. Після лікування кишечника все пройшло, і я знову насолоджуюся цим продуктом", - розповіла спеціаліст.

Лікар розповіла, кому краще не їсти квашену капусту навіть попри її користь

Квашена капуста не завжди корисна (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Ферментація - це процес розщеплення продукту під дією мікроорганізмів і їх ферментів. Квашення, бродіння, мочіння, соління - це все одне і те ж.

Види ферментації:

  • Спиртова (дріжджі перетворюють вуглеводи в спирт і СО2)
  • Кисломолочна (в основному, лактобактерії перетворюють вуглеводи в молочну кислоту, яка потім розщеплює білок)
  • Оцтовокисла (оцтовокислі бактерії перетворюють вуглеводи в оцет)
  • Пліснява (цвіль за допомогою своїх ферментів руйнує білки, полісахариди з утворенням особливих смаків і ароматів)

Лікар розповіла, кому краще не їсти квашену капусту навіть попри її користь

Варто прислухатися до шлунку (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Користь ферментованих продуктів:

  • Ферментований продукт збагачується корисними мікроорганізмами, органічними кислотами, вітамінами, нейромедіаторами і т. д.
  • Детоксикація організму
  • Регуляція роботи кишечника
  • Засвоєння їжі
  • Нейтралізація антинутриєнтів
  • Впливають на імунітет
  • Здорова вага
  • Знижують холестерин
  • Оздоровлюють шкіру
  • Підтримують мікробіоту

Скільки можна в день їсти квашеної капусти, кому її не можна

Тут все вирішує ваша чутливість і переносимість.

"Пам'ятаєте мій досвід з кропив'янкою? Вводьте продукти поступово. Продукти ферментації багаті біогенними амінами (гістамін і Ко). Обережно - людям з СИБР (синдром надлишкового бактеріального росту), виразками і ерозіями шлунка, кислий продукт може викликати загострення", - говорить лікар.

Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати здоров'я нирок.

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