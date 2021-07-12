В МОЗ розповіли, як легко стати здоровим і сильним всього за 20 хвилин на день

Лікарі кажуть, що фізично активні люди мають на третину менші шанси передчасно померти у порівнянні із тими, хто веде неактивний спосіб життя. Для цього досить приділяти увагу своєму тілу всього 150 хвилин на тиждень. Це 20 хвилин на день, або 30 хвилин п'ять разів на тиждень, якщо хочете влаштовувати собі вихідні.

В МОЗ стверджують, що фізичні вправи допомагають:

зміцнити кістки та м’язи, завдяки чому знизиться кількість падінь та переломів;

зменшити ризик хвороб серця та інсульту, а також розвитку діабету другого типу;

знизити ймовірність захворіти на рак легень, шлунка, нирок, кишківника, стравоходу.

1. Лікарі радять почати зі швидкої ходьби

"Але не треба раз на тиждень дві з половиною години інтенсивно гуляти, а в інші дні забути про вправи. Краще розбийте вправи на 5 днів тривалістю по 30 хвилин. І щонайменше двічі на тиждень займайтеся силовими вправами. Це можуть бути вправи з гантелями, відтискання від підлоги, стояння в планці тощо", - пишуть в МОЗ.



2. Якщо ви хочете займатися інтенсивніше (бігом, зайняттям в фітнес-групах), присвятіть цьому мінімум 75 хвилин на тиждень (наприклад, двічі по 40 хвилин). Такі заняття можна комбінувати із вправами середньої інтенсивності.

3. Людям старшого віку підійдуть вправи на рівновагу - наприклад, стояння на одній нозі та інші.

4. Дорослим з хронічними станами та вадами розвитку варто не менше двох разів на тиждень займатися силовими вправами, у які включаються всі основні групи м’язів.

5. Дітям варто бути найактивнішими - щонайменше годину треба займатися вправами середньої та високої інтенсивності - стрибати, бігати, грати у футбол тощо.