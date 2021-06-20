Гени першого чоловіка передаються дитині? З'явилася точна відповідь на це питання

Генетичні тести вкрай популярні останнім часом. Проста процедура обіцяє розповісти вам ваш родовід, виявити схильність до хвороб і навіть залежностей - алкогольної або навіть кавової. Але чи так ефективні ці недешеві тести, і що правда, а що вигадка, коли мова заходить про нашу генетику - читайте нижче в нашому матеріалі.

Міф № 1. Гени першого коханця передадуться вашим дітям

Прихильники цієї версії переконані, що кожен статевий партнер залишає слід в тілі жінки і передає генетичний матеріал її майбутнім чадам, народженим від іншого чоловіка.

"Існує припущення, що генетичний матеріал першого коханця може передаватися через роки. Чомусь говорять саме про першого. Давайте розберемо фізіологічну основу. Сперматозоїди живуть кілька днів. Після їх загибелі генетичний матеріал повністю утилізується з організму жінки як чужорідний. Більш того, під час загибелі сперматозоїда, в ньому активізуються внутрішні ферментативні процеси, які просто розрізають цю ДНК, і вона перетворюється на сміття", - упевнений завідувач генетичною лабораторією Дмитро Микитенко.

Він додав, що в природі і правда є види ссавців, здатних "консервувати" сперматозоїди в статевих шляхах. Але людина до них не належить.

Міф № 2. Генетичні тести визначать ваш родовід

Зараз генетичні дослідження перетворилися на великий бізнес. Деякі лабораторії обіцяють встановити ваше походження і родовід за зразком ДНК. Коштує це близько 100 доларів. Тест вже точно покаже, європеєць ви або азіат, але чим більше деталей, тим більше шанс помилки.

При цьому слід враховувати, що є тести медичні, а є - комерційні. І тест на визначення родоводу відноситься саме до останніх.

"Це чисто бізнес. Є агресивний маркетинг, який спрямований на популяризацію цих тестів. Але з генетичної точки зору питання походження, питання рас нівельоване давно. Чому? Тому що в історії людства було кілька змішувань народів, кілька міграцій. І ми один від одного відрізняємося не так вже й істотно", - упевнений експерт.

Для вивчення родоводу Дмитро Микитенко радить розпитати родичів і вивчити архіви.

Міф № 3. Вакцина від коронавірусу втручається в ДНК людини

Такі чутки почали поширюватися, коли розробники COVID-вакцин оголосили, що препарат містить фрагмент генетичного матеріалу вірусу - РНК.

За словами експерта, вакцина "не змінює послідовність ДНК людини". Вона тільки видає організму інструкції по створенню імунітету.

"Завдання вакцини - донести певний компонент, на який буде реагувати організм людини. В такому випадку вакцини створюються з цільового компонента, який буде викликати на себе імунну відповідь, і основного імуногенного компонента, що є ослабленим або фактично вбитим вірусом або фрагментом цього вірусу. Він потрапляє в організм, викликаючи на себе потужну відповідь. І ця відповідь модифікується цим специфічним компонентом. Тобто це тільки елемент внесення стороннього матеріалу і провокації організму людини на імунну відповідь. Не більше", - додав учений.

Відео: Міфи і правда про генетичні тести (KYIV .LIVE)