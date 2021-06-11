У МОЗ спростували популярний міф, яким мами залякували дітей у дитинстві
У Міністерстві охорони здоров'я розвінчали популярний міф про те, що на менінгіт можна захворіти через переохолодження.
Про це повідомили у пресслужбі відомства у Telegram.
Так, українцям нагадали, що у дитинстві дітей лякають фразою "Не бігай з мокрою головою, захворієш на менінгіт".
"Ця фраза популярна увесь рік. Восени й взимку батьки сваряться з дітьми, які вибігають зі школи без шапок. А влітку "лякалка" про мокру голову і менінгіт перебирається на пляжі. Так лякають дітей, які люблять стрімголов забігати у воду або відмовляються витирати насухо голову після купання", – пише МОЗ.
Що таке менінгіт?
Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини, яке може бути спричинено збудниками інфекційних захворювань. Окрім того, причинами менінгіту можуть стати й певні травми, рак, вживання деяких лікарських препаратів.
У МОЗ повідомляють, що викликати запалення можуть, як бактерії, так і віруси, які потрапляють в кров, долають гематоенцефалічний бар’єр і спричиняють запалення мозкових оболонок.
"Особливо небезпечний бактеріальний менінгіт. Якщо пропустити початкові симптоми, без медичного втручання смерть може настати за кілька годин", – сказано у повідомленні.
Які симптоми?
Симптомами менінгіту є висока температура, головний біль, болі в шиї при намаганні нахилити голову вперед, блювання, чутливість до світла.
Як захиститися від менінгіту:
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Вакцинуйтеся. Вакцини захищають від таких збудників менінгіту як менінгокок, пневмокок, Hib-інфекція.
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Дбайте про гігієну. Використовуйте посуд тільки для себе, не передавайте їх іншим людям. Збудники менінгіту передаються через слизові виділення із дихальних шляхів.
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Піклуйтесь про імунітет. Хороший сон, збалансоване харчування, регулярна фізична активність допомагають не просто добре почуватись, але й підвищують здатність організму протистояти хворобам.
У МОЗ наголосили, що довге перебування у непрогрітій воді чи на холодному вітру, не стануть причиною менінгіту, але можуть викликати простуду або пневмонію.
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