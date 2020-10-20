У МОЗ пояснили, навіщо ввели жорсткий карантин навесні: ми були змушені

Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, чому самий жорсткий карантин був введений в Україні навесні, коли кількість ініційованих була дуже низькою. Він зазначив, що в той період система охорони здоров'я зовсім не була готова до пандемії.

Як розповів Максим Степанов, вимушений локдаун дав можливість системі охорони здоров'я підготуватися до серйозного напливу хворих з коронавірусом. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 20 жовтня.

"Через хворих у квітні ми були змушені піти на локдаун. А зараз система витримує десятки тисяч хворих", - розповів міністр охорони здоров'я.

Він визнав, що в нинішній системі охорони здоров'я "не все ідеально" і підкреслив, що країна може опинитися в "критичному стані" через ігнорування українцями базових правил безпеки.

"Є багато недоліків і проблем, які вимагають швидких рішень. Але хочу звернути вашу увагу: якби ми не наростили потужності медичної системи для боротьби з COVID-19, то колапс настав би ще в липні", - резюмував міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо умову для введення жорсткого карантину в Україні.

А також розповідали про те, що у МОЗ пояснили, що таке чотири нових рівнів небезпеки через коронавірус.