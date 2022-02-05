У МОЗ пояснили, чи потрібна вакцинація людям з високим рівнем антитіл

Після перенесених операцій або при супутніх хворобах люди можуть побоюватися робити щеплення, переживаючи щодо можливих ускладнень. У МОЗ України, щоб розвіяти страхи, відповіли на поширені питання стосовно вакцинації від COVID-19.

Медики наголошують, що люди з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом відносяться до групи ризику, і їм важливо не затягувати з щепленням від коронавірусу.

Також вакцинація рекомендована і тим, хто вже переніс COVID-19, оскільки це вдвічі знижує ризик заразитися знову.

Чи можна зробити щеплення після операції на серці?

Громадяни, які мають ССЗ, в тому числі й після операції - входять до групи ризику, і тому їм слід вакцинуватися від коронавірусу якнайшвидше. Для цього підходить будь-який препарат, схвалений на території України.

Чи потрібно вакцинуватися, якщо я маю високий рівень антитіл?

"Якщо ви перенесли COVID-19, незважаючи на рівень антитіл, вам все одно рекомендується зробити щеплення через 28 днів після одужання", - йдеться в публікації.

У МОЗ додали, що у тих, хто перехворів та вакцинувався, захист від вірусу сильніше вдвічі.

Чи можна вакцинуватися при цукровому діабеті II типу?

Така хвороба може призвести до ускладнень у разі інфікування COVID-19, звертають увагу медики, тому люди з цукровим діабетом другого типу повинні вакцинуватися в першу чергу.

Як довго діє вакцина від коронавірусу?

"Ефективність двох доз вакцин проти симптоматичної хвороби з часом знижується. Третя, так звана бустерна доза, повертає високу ефективність і дає високий захист від госпіталізації", - кажуть у МОЗ. Рекомендується робити бустер через 6-9 місяців.