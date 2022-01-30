Голубовська розповіла, чи доведеться вакцинуватися від COVID-19 все життя

Ольга Голубовська закликала вакцинуватися від коронавірусу бустерною дозою людей у віці та тих громадян, які входять до групи ризику, і висловилася щодо можливої необхідності щепитися і далі на постійній основі.

Про це заслужений лікар України сказала в ефірі телеканалу " Україна 24 ".

Завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця вважає, що через нові препарати від COVID-19 вакцинованим людям надалі не доведеться робити щеплення все життя.

Швидше за все, будуть розумні рекомендації від МОЗ, додала провідний київський інфекціоніст.

Також Голубовська висловилася про новий варіант коронавірусу, який може обходити захист, сформований в організмі людини завдяки вакцинам. Зокрема, як це фіксується у штаму "Омікрон", що відрізняється високою заразністю.

"Нам обіцяли нову вакцину під нові варіанти, оскільки ці вислизають", - зазначила вона.

При цьому лікар-інфекціоніст наголошує, що все ж бустерне щеплення від COVID-19 рекомендується літнім і пацієнтам з групи ризику.

"А для молоді це практично не грає ніякої ролі. Я думаю що все буде змінюватися", - висловилася Голубовська.