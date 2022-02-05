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В Минздраве объяснили, нужна ли вакцинация людям с высоким уровнем антител

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Суббота 05 февраля 2022 17:19
В Минздраве объяснили, нужна ли вакцинация людям с высоким уровнем антител Коллаж РБК-Украина: в Минздраве развеяли популярные опасения о вакцинации от COVID-19
Автор: Владимир Костырин

После перенесенных операций или при сопутствующих болезнях люди могут опасаться делать прививки, переживая о возможных осложнениях. В Минздраве Украины, чтобы развеять страхи, ответили на распространенные вопросы касательно вакцинации от COVID-19.

Объяснения опубликованы 5 февраля на Facebook-странице ведомства.

Медики подчеркивают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом относятся к группе риска, и им важно не затягивать с прививкой от коронавируса.

Также вакцинация рекомендована и тем, кто уже перенес COVID-19, так как это вдвое снижает риск заразиться снова.

Можно ли привиться после операции на сердце?

Граждане, имеющие ССЗ, в том числе и после операции - входят в группу риска, и потому им следует вакцинироваться от коронавируса как можно скорее. Для этого подходит любой препарат, одобренный на территории Украины.

Нужно ли вакцинироваться, если я имею высокий уровень антител?

"Если вы перенесли COVID-19, несмотря на уровень антител, вам все равно рекомендуется сделать прививку через 28 дней после выздоровления", - говорится в публикации.

В Минздраве добавили, что у переболевших и вакцинированных защита от вируса сильнее вдвое.

Можно ли вакцинироваться при сахарном диабете II типа?

Такая болезнь может привести к осложнениям в случае инфицирования COVID-19, обращают внимание медики, поэтому люди с сахарным диабетом второго типа должны вакцинироваться в первую очередь.

Как долго действует вакцина от коронавируса?

"Эффективность двух доз вакцин против симптоматической болезни с течением времени снижается. Третья, так называемая бустерная доза, возвращает высокую эффективность и дает высокую защиту от госпитализации", - говорят в Минздраве. Рекомендуется делать бустер через 6-9 месяцев.

Напомним, ранее Ольга Голубовская рассказала, придется ли вакцинироваться от COVID-19 всю жизнь.

Также сообщалось, что перед этим доктор Евгений Комаровский расставил точки над "і" в вопросе, можно ли беременеть после вакцинации от коронавируса.

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