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У МОЗ розповіли про побічні реакції в українців на COVID-вакцину

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 10:34
У МОЗ розповіли про побічні реакції в українців на COVID-вакцину Фото: лікар робить укол (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Від початку кампанії з вакцинації в Україні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на щеплення від коронвірусу. Це переважно головний біль, тимчасове підвищення температури, які є передбачуваними реакціями.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

"На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Мова, передусім, йде про головний біль, тимчасове підвищення температури. Хочу відзначити, що це передбачувані реакції і побічні ефекти на застосування вакцини, які тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь", - розповів Іващенко.

Він також додав, що наразі в Україні зафіксовано три випадки, коли після вакцинації пацієнтам знадобився тимчасовий нагляд лікарів та надання відповідної медичної допомоги. Заступник міністра порадив в разі погіршення самопочуття після вакцинації звертатися до сімейного лікаря або до закладу, де було отримано щеплення.

"Випадок смерті в Одеській області буде розслідувано, згідно протоколів міністерства охорони здоров'я", - додав Іващенко.

Нагадаємо, в Одеській області 23 березня у позаслужбовий час померла жінка-військовослужбовець за контрактом. У неділю, 21 березня, вона отримала щеплення від коронавірусу перед відправкою в зону проведення ООС.

Також у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірусу. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.

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