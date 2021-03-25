У МОЗ розповіли про побічні реакції в українців на COVID-вакцину

Від початку кампанії з вакцинації в Україні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на щеплення від коронвірусу. Це переважно головний біль, тимчасове підвищення температури, які є передбачуваними реакціями.

"На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Мова, передусім, йде про головний біль, тимчасове підвищення температури. Хочу відзначити, що це передбачувані реакції і побічні ефекти на застосування вакцини, які тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь", - розповів Іващенко.

Він також додав, що наразі в Україні зафіксовано три випадки, коли після вакцинації пацієнтам знадобився тимчасовий нагляд лікарів та надання відповідної медичної допомоги. Заступник міністра порадив в разі погіршення самопочуття після вакцинації звертатися до сімейного лікаря або до закладу, де було отримано щеплення.

"Випадок смерті в Одеській області буде розслідувано, згідно протоколів міністерства охорони здоров'я", - додав Іващенко.