Смерть після вакцинації від COVID-19: у МОЗ пояснили, чому може так статися

Глава МОЗ України Максим Степанов висловився про два випадки смерті громадян після вакцинації від коронавірусу, і наголосив, що причиною загибелі стало не щеплення, а хвороби.

Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Так, у випадку з провізором аптеки військового госпіталю в Чернівцях, який помер 24 березня - через 9 днів після вакцинації - медики називають причиною смерті гострий мозковий інсульт. А жінка-військовослужбовець ЗСУ, яка померла 23 березня під Одесою через два дні після отримання щеплення від COVID-19, згідно з результатами судмедекспертизи померла внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.

Степанов заявив, що станом на сьогодні в жодній країні світу не було зафіксовано випадки смерті через вакцини від коронавірусу. При цьому у світі вже зроблено понад 500 мільйонів доз вакцини.

"Після вакцинації - це не значить, що у зв'язку з вакцинацією", - зазначив чиновник.

Також він додав, що летальні випадки щеплених від COVID-19 людей, які фіксуються, відбуваються з причини їх проблем зі здоров'ям та хвороби.

"На жаль, є люди, які вмирають. Вони помирають від різних хвороб. І може так статися, що людина, яка зробила вакцинацію, через певний період часу через ті чи інші захворювання може померти", - сказав Степанов.

За словами міністра, кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації розслідується.

Раніше ми писали, що спливли нові подробиці смерті провізора з Чернівців після щеплення від коронавірусу.

Також повідомлялося, що за словами Степанова, не встановлено жодного натяку на зв'язок між вакцинацією і смертю людини від будь-яких серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування свідчать, що загальнонаціональний локдаун підтримують лише чверть українців.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова "Савіка Шустера" Курт Волкер розповів, чи є в України шанси стати членом НАТО.

У тому ж випуску Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував слова Джо Байдена про Володимира Путіна, а також назвав президента РФ "скаженим собакою".

Крім того, в ефірі Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував спалах захворювання COVID-19 в Україні та розповів про "британський штам" вірусу.

А Віталій Кличко, Андрій Садовий і Ігор Терехов розповіли про ситуацію великої кількості хворих на COVID-19 в їхніх містах.

Також стало відомо, що думають кияни про трансплантацію органів в Україні.