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МОЗ розповів, скільки в країні зроблено тестів на коронавірус

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 12:37
МОЗ розповів, скільки в країні зроблено тестів на коронавірус
Скільки українців зробили тест на коронавірус (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, скільком людям в країні зробили тест на Covid-19

Коронавірус в Україні інфікував вже 3102 людини, 93 з них померли від ускладнень інфекції, 97 пацієнтів, що вилікувались. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на хвилююче всіх громадян питання, про те, скільки тестів на Covid-19 було зроблено в країні. За словами міністра, всього протестували 11136 осіб. Він зазначив, що з початку року зробили 32 496 тестів, так як іноді людей тестують неодноразово.

"Загальна кількість людей, яким провели тестування – 11136. Одній людині можуть проводити кілька тестів. Це перший для визначення діагнозу. Потім, щоб підтвердити, що людина одужала їй потрібно провести два тести через певний проміжок часу", – повідомив Степанов.

Голова МОЗ пояснив, що в середньому роблять від 2,5 до 3 тисяч тестувань на добу. Також за новими правилами зараз тестують всіх людей з запаленням легенів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що з усіх українців, хворих коронавірусною інфекцією за державні кошти будуть лікувати лише пацієнтів у важкому і середньому стані.

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