ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав рассказал, сколько в стране сделано тестов на коронавирус

STYLERКоронавирус    13.04.2020 - 12:37
Минздрав рассказал, сколько в стране сделано тестов на коронавирус
Сколько украинцев сделали тест на коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, скольким людям в стране сделали тест на Covid-19

Коронавирус в Украине инфицировал уже 3102 человека, 93 из них скончались от осложнений инфекции, 97 пациентов вылечились. Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на волнующий всех граждан вопрос, о том, сколько же тестов на Covid-19 было сделано в стране. По словам министра, всего протестировали 11136 человек. Он отметил, что с начала года сделали 32 496 тестов, так как иногда человека тестируют неоднократно.

"Общее количество людей, которым провели тестирование – 11136. Одному человеку могут проводить несколько тестов. Первый это для определения диагноза. Потом, чтобы подтвердить, что человек выздоровел ему нужно провести два теста через определенный промежуток времени", – сообщил Степанов.

Глава Минздрава объяснил, что в среднем делают от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Также по новым правилам сейчас тестируют всех людей с воспаленим легких.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что из всех украинцев, заболевших коронавирусной инфекцией за государственные средства будут лечить лишь пациентов в тяжелом и среднем состоянии.

Как мы ранее писали, у COVID-19 появился новый необычный симптом: подробное описание.

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за более 90 случаев COVID-19 Врачи рассказали, без каких средств маска не защитит от коронавируса
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь