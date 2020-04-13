Минздрав рассказал, сколько в стране сделано тестов на коронавирус

Сколько украинцев сделали тест на коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, скольким людям в стране сделали тест на Covid-19

Коронавирус в Украине инфицировал уже 3102 человека, 93 из них скончались от осложнений инфекции, 97 пациентов вылечились. Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на волнующий всех граждан вопрос, о том, сколько же тестов на Covid-19 было сделано в стране. По словам министра, всего протестировали 11136 человек. Он отметил, что с начала года сделали 32 496 тестов, так как иногда человека тестируют неоднократно.

"Общее количество людей, которым провели тестирование – 11136. Одному человеку могут проводить несколько тестов. Первый это для определения диагноза. Потом, чтобы подтвердить, что человек выздоровел ему нужно провести два теста через определенный промежуток времени", – сообщил Степанов.

Глава Минздрава объяснил, что в среднем делают от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки. Также по новым правилам сейчас тестируют всех людей с воспаленим легких.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что из всех украинцев, заболевших коронавирусной инфекцией за государственные средства будут лечить лишь пациентов в тяжелом и среднем состоянии.

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