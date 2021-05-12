Українців просять не використовувати "Дію" для фото різних частин свого тіла
Міністерство охорони здоров'я просить українців не фотографувати замість себе собак, дітей, техніку та інше в додатку "Дія" для самоізоляції.
Про це на брифінгу 12 травня повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.
Чому потрібно використовувати "Дію" за призначенням
Заступник міністра попросив користувачів не гратися з додатком, адже це може викликати проблеми з верифікацією.
"Ми часто стали фіксувати такі питання, коли люди в додатку "Дія" фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла... І, звичайно, виникають питання, що потім додаток не працює при верифікації", - сказав Кучер.
Він також попросив, щоб "всі ставилися до цього серйозно", тому що обмін даними "чітко налагоджений".
"У нас є вся інформація про порушників", - додав Кучер.
Нагадаємо, що додаток "Дій Вдома" призначений для контакту з людиною, яка перебуває на самоізоляції після повернення з-за кордону, і контролю за дотриманням карантину.
Нагадаємо, що порушників самоізоляції в Україні контролюватимуть кілька відомств.
Також нещодавно ми розповідали водіям, що робити, якщо права не відображаються в додатку "Дія".