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Українців просять не використовувати "Дію" для фото різних частин свого тіла

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Київ, Середа 12 травня 2021 13:39
Українців просять не використовувати "Дію" для фото різних частин свого тіла Фото: МОЗ просить використовувати додаток "Дія" за призначенням (РБК-Україна)
Автор: Styler

Міністерство охорони здоров'я просить українців не фотографувати замість себе собак, дітей, техніку та інше в додатку "Дія" для самоізоляції.

Про це на брифінгу 12 травня повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

Чому потрібно використовувати "Дію" за призначенням

Заступник міністра попросив користувачів не гратися з додатком, адже це може викликати проблеми з верифікацією.

"Ми часто стали фіксувати такі питання, коли люди в додатку "Дія" фотографують дітей, тварин, себе в дзеркалах, свої фотографії, частини тіла... І, звичайно, виникають питання, що потім додаток не працює при верифікації", - сказав Кучер.

Він також попросив, щоб "всі ставилися до цього серйозно", тому що обмін даними "чітко налагоджений".

"У нас є вся інформація про порушників", - додав Кучер.


Нагадаємо, що додаток "Дій Вдома" призначений для контакту з людиною, яка перебуває на самоізоляції після повернення з-за кордону, і контролю за дотриманням карантину.

Нагадаємо, що порушників самоізоляції в Україні контролюватимуть кілька відомств.

Також нещодавно ми розповідали водіям, що робити, якщо права не відображаються в додатку "Дія".

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