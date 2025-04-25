Меняете или продаете телефон? Вот 6 важных шагов, которые нельзя пропустить

Собрались обновить смартфон или передать старый в другие руки? Перед этим важно все сделать правильно. Один неверный шаг - и ваши личные данные могут попасть к новым владельцам, а часть информации и вовсе может потеряться.

О 6 шагах, которые нужно обязательно пройти, прежде чем расстаться со своим телефоном, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Резервное копирование данных

Регулярно выполняйте резервное копирование данных на всех ваших устройствах, а не только на телефоне. Это задача, которую стоит выполнять постоянно, даже если вы не собираетесь продавать свое устройство.

Большинство производителей оборудования предлагают автоматическое резервное копирование в облаке, но вам будет намного менее приятно с новым телефоном, если на нем не будет вашего полного, актуального списка контактов, фотографий и другой информации.

Также, прежде чем продолжить процесс, убедитесь, что у вас под рукой есть все критически важные данные о телефоне и основных учетных записях, связанных с ним. Полностью пройти процесс и потерять доступ к устройству в самый неподходящий момент, потому что вы забыли логин или пароль, - это худший вариант.

Отсоедините беспроводные аксессуары

Большинство людей подключают свой телефон к множеству других устройств через Bluetooth. Среди очевидных вариантов - смарт-часы и беспроводные наушники, но ваш телефон может быть подключен, например, к автомобильной стереосистеме или портативному динамику. Все эти устройства нужно отсоединить от телефона, который вы собираетесь продать или обменять.

Если вы используете телефон для двухфакторной аутентификации в важных аккаунтах, обязательно убедитесь, что вы отключили его от этих сервисов тоже.

Выйдите из приложений и сервисов

Теперь нужно выйти из облачного сервиса устройства. Для владельцев iPhone это будет iCloud, а для Android - пакет сервисов Google. Это поможет избежать путаницы с вашим новым устройством. Также стоит отключить функцию "Найти мой iPhone" на устройствах Apple и "Найти мое устройство" на Android. Владельцы iPhone должны также деактивировать iMessage на старом устройстве, особенно если переходят на смартфон не от Apple.

Эти шаги могут показаться ненужными, если вы все равно собираетесь полностью стереть устройство, но не стоит рисковать, оставив свои личные данные доступными для следующего владельца.

Перенос данных на новое устройство

На этом этапе ваш список дел будет зависеть от ситуации. Если вы планируете обменять старое устройство на более новое того же производителя и уже приобрели новый телефон, вам стоит перенести все данные до того, как вы начнете удалять информацию с старого телефона.

В большинстве случаев можно провести перенос данных с устройства на устройство через беспроводное соединение, как в магазине, так и дома.

Если вы переходите с Apple на Google или наоборот, то тоже можете выполнить перенос данных самостоятельно. Существует приложение Move to iOS в Google Play и Android Switch в App Store, которые помогут вам в этом процессе. Главное - убедитесь, что ваше устройство соответствует требованиям для использования этих программ.

Если же вы не планируете сразу настраивать новое устройство, можете пропустить этот шаг и перейти к следующему.

Сброс к заводским настройкам старого устройства

После того как вы убедитесь, что все данные сохранены, настает время выполнить сброс к заводским настройкам. Это удалит все ваши данные и приложения, возвращая телефон в исходное состояние. Лучше всего делать сброс как финальный шаг перед обменом, продажей или утилизацией устройства.

Независимо от модели телефона, опция сброса будет в приложении Настройки. Обычно она находится в разделе, таком как Основные или “О телефоне”, или вы можете просто ввести "сброс" в поиске в Настройках, чтобы найти ее на вашем устройстве.

Уберите все аксессуары

Это может показаться очевидным, но перед тем как передать телефон, убедитесь, что вы сняли все аксессуары. Чехлы, крепления и защитные пленки должны остаться у вас, а не на устройстве, когда оно отправится в новое место.