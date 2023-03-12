Минусы быстро сменятся на плюс: когда в Украину ворвется настоящая весеннее тепло

Когда в Украине потеплеет

По данным синоптиков, мощное потепление придет уже на следующей неделе. Ночные морозы быстро сменятся на плюсовую температуру, а к середине марта стоит ожидать повышение температуры воздуха днем до +12 +14 градусов.

"Во вторник тепла в Украине станет больше, в западных областях возможно до +15 +17 градусов. Кто сегодня замерз и кого огорчил снег, потерпите, завтра-послезавтра будет лучше", - пообещала украинцам синоптик Наталка Диденко.

Потепление после 11-12 марта ранее обещал народный синоптик Станислав Щедрин. Он спрогнозировал повышение температуры до +13 +15 градусов, местами до +17 градусов. Но вместе с потеплением в Украину также придут дожди и даже грозы.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что со среды в Украину придут атмосферные фронты и циклоны, которые принесут дожди в Левобережную часть страны, а в западных областях возможны снег и мокрый снег.

К концу второй декады марта придет антициклон - он принесет небольшое снижение температуры в Правобережной части Украины и сухую погоду.

По данным Кибальчича, уже с 14 марта дневная температура начнет подниматься до +8 +14 градусов, в западной части - до +17 градусов. Ближе к концу недели ожидается похолодание в северных и западных областях. Возможен также мокрый снег с дождем.

На следующих выходных в Украине снова будет холодно, от +2 до +8 градусов.

Что показывают погодные карты

Карты Gismeteo показывают, что в восточной части страны потеплеет 15-17 марта, потом температура на несколько дней опустится, но с 20 марта стоит ожидать существенное повышение температуры воздуха.

На юге тепло станет с 16 марта, карты прогнозируют от +10 до +13 градусов в дневное время, ночью температура тоже начнет подниматься, до +6 +8 градусов.

Северные области Украины ждут температурные качели. С 14 марта там ожидается повышение температуры днем до +9 +11 градусов, уйдут ночные морозы. 17-18 марта снова похолодает и ночью температура опять упадет до 0 градусов. С 19 марта снова начнет теплеть - до +14 +15 градусов.

Нестабильной будет погода и в западной части страны. С понедельника температура прыгнет сначала до +8 градусов, потом до +15 градусов. С 15 по 17 марта снова пройдет снег, ночью будет холодно, днем +6 +8 градусов. С 18 марта столбики термометров опять пойдут вверх и воздух прогреется до +12 +14 градусов.

Погода в Киеве

В столицу с 13 марта придет теплая и сухая погода, ожидается постепенное повышение температуры до +9 +10 градусов днем. Далее снова немного похолодает и тепло вернется уже с 20 марта - ожидается до +14 +15 градусов днем и +6 +7 градусов ночью.