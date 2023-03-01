В марте на Землю обрушатся магнитные бури: названы даты ударов
Названы даты магнитных бурь в марте (коллаж РБК-Украина)
Сильные магнитные бури ожидаются в марте 2023 года. Астрономы прогнозируют удары разной мощности.
Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.
Календарь магнитных бурь в марте
- 4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;
- 12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;
- 19 марта — магнитная буря средней мощности;
- 31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.
Кому нужно беречься от геомагнитного воздействия
Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
- метеозависимые люди;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
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