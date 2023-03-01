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В марте на Землю обрушатся магнитные бури: названы даты ударов

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Среда 01 марта 2023 11:58
В марте на Землю обрушатся магнитные бури: названы даты ударов Названы даты магнитных бурь в марте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сильные магнитные бури ожидаются в марте 2023 года. Астрономы прогнозируют удары разной мощности.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.

Календарь магнитных бурь в марте

  • 4 марта — первая солнечная вспышка средней интенсивности;
  • 12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь — можно наблюдать ухудшение аппетита и головные боли;
  • 19 марта — магнитная буря средней мощности;
  • 31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности, нужно следить за своим самочувствием.

Кому нужно беречься от геомагнитного воздействия

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

  • метеозависимые люди;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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