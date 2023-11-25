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Минус 20 лет: эти 3 лайфхака помогут вам навсегда забыть о морщинах вокруг глаз

Как убрать морщины вокруг глаз (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

С возрастом практически у всех появляются морщины и мало кому они нравятся. И если вы хотите визуально помолодеть на 20 лет, убрав "заломы" и "гусиные" лапки у глаз, вам помогут 3 простых способа. Вам не понадобится тратить на это много денег.

Как избавиться от морщин и "гусиных лапок" вокруг глаз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Зеленый чай

Компрессы с зеленым чаем помогут убрать морщины. Этот продукт богат веществами, которые укрепляют мышцы и подтягивают кожу.

Просто заварите пакетик зеленого чая кипятком. Затем подождите, пока вода остынет. И после этого вы можете прикладывать пакетик чая или ватный спонж, смоченный в заварке, к коже вокруг глаз. Такой компресс стоит держать около 10-15 минут.

Зеленый чай поможет забыть о морщинах (фото: freepik.com)

Оливковое масло и лимон

Также вы можете сделать маску всего из двух ингредиентов. Лимон не только поможет справиться с морщинами, но и устранит круги под глазами.

Смешайте немного оливкового масла, которое будет разглаживать кожу, с несколькими каплями сока свежего цитруса. Затем нанесите маску на кожу вокруг глаз, а после смойте теплой водой.

Оливковое масло от морщин  (фото: freepik.com)

Лед

Многие не знают, что холод способен омолаживать и укреплять кожу. Он стимулирует отток лимфы и борется с морщинами.

Возьмите кубик льда и массируйте им кожу вокруг глаз. Постарайтесь не слишком надавливать, движения должны быть легкими и массажными. 

Лед избавит вас от "гусиных лапок" (фото: freepik.com)

Напомним, ранее фитнес-тренер назвала единственный способ, который поможет убрать жир на животе.

Кроме этого, ранее мы уже рассказывали, почему седеют волосы.

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