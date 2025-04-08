Прошлое ворвется в жизнь этих знаков Зодиака. Кто окажется на перепутье

Близнецы

Кто-то из вашего прошлого внезапно о себе напомнит - сообщением, звонком или даже придет во сне. Этот контакт коснется не просто воспоминаний, а вашего. Не спешите с реакцией, дайте себе время понять, чего вы на самом деле хотите. Судьба вас не обидит, но выбирайте умом, а не сердцем.

Дева

Вы могли привыкнуть к тому, что прошлое больше не стучится в вашу дверь. Но старое начнет говорить с вами по мелочам, обращайте внимание на знакомые запахи, случайные фото или воспоминания, которые невозможно забыть. Это не обязательно об отношениях, это о вас и ваших взглядах на жизнь. Погрузитесь в момент воспоминаний и самоанализа, вас ждет неожиданный инсайт, который все изменит.

Стрелец

Кажется, что жизнь несется вперед, а вы за ней не успеваете. Впрочем, уже очень скоро вас ждет момент, когда вы сумеете встретиться с прошлым, а затем быстро запрыгнете в поезд, который везет только вперед. Воспоминания о том, что уже было, заставят вас оказаться перед выбором. Вы можете рискнуть и повторить путь или окончательно его оставить, интуиция - ваш главный проводник.

Рыбы

Тонкие вибрации из прошлого тянут вас назад, но не чтобы остановить, а чтобы помочь понять, куда вы движетесь. Пришло время оглянуться и решить, стоит ли сжигать все мосты. Вы получите шанс переосмыслить старые ошибки без чувства вины и боли. Но важно не потерять себя в чужих эмоциях.