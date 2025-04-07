Перемены уже на пороге: у 4 знаков Зодиака заканчивается "черная" полоса

В ближайшие дни представители 4 знаков Зодиака получат возможность забыть о проблемах и попрощаться с неудачами. Их ждет новая жизнь, без "черной" полосы.

Овен

После эмоционального выгорания и напряженных решений у вас наконец-то появится ощущение, что землю снова можно чувствовать под ногами. Ждите хороших новостей, которые дадут толчок действовать. Именно сейчас время вспомнить, кто вы, и поверить в себя заново. Забывайте о полосе неудач, ей наступил конец.

Рак

Все, что долго не давало вам дышать полной грудью, наконец решится. Это касается не только людей или ситуаций, но и внутренних страхов. Ваше сердце наполнится теплом и счастьем, перемены к лучшему уже рядом. Скоро у вас появятся силы, чтобы начать все с чистого листа. И на этот раз - без старых проблем.

Весы

Неудачи, тянувшиеся хвостом, постепенно исчезают. Вместо того, чтобы "держаться на плаву", вы сможете дышать полной грудью. Это хороший период, чтобы переосмыслить приоритеты и сделать шаг в направлении собственных желаний, а не чужих ожиданий. Прощайтесь со всем плохим, начинайте новую жизнь.

Козерог

Ваша выдержка наконец-то принесет большой результат. Все, что не складывалось, начинает меняться к лучшему. Жизнь будто притормозит, чтобы вы могли сделать глубокий вдох. Просто осмотритесь вокруг себя и поймите, что не все потеряно, впереди больше, чем казалось.